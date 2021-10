Pfizer et l’éthique scientifique : de quoi avoir peur … mais c’est trop tard !

Pfizer a trouvé 2268 enfants pour réaliser une étude en double aveugle sur l’effet de leur mixture d’ARN messager. L’histoire ne donne aucun détail sur le recrutement de ces enfants ni dans quel pays l’étude a été réalisée. Le premier résultat encourageant est le suivant : « efficace à 90 % ». Il faut noter que ni dans le groupe « essai » ni dans le groupe « témoin » il a pu être observé un effet secondaire sévère et aucune infection par le coronavirus. La seule évidence de cette efficacité est l’apparition d’anticorps circulants dirigés contre la protéine spike codée par l’ARN messager constituant cette thérapie. Le groupe « essai » comprenait 1518 enfants âgés de 5 à 11 ans et le groupe témoin 750 enfants dans la même tranche d’âge. Ce nombre limité a été délibérément choisi pour éviter statistiquement tout effet secondaire. De plus le suivi des enfants a été interrompu 17 jours après le deuxième injection pour les mêmes raisons.

Autre évidence du non respect de l’éthique scientifique : toutes les possibilités ont donc été effacées à propos de ces effets secondaires potentiels puisque le suivi des enfants volontaires (?) a été interrompu à dessein trop tôt. Mais il y a pire encore. Non seulement les enfants n’ont pas été testés préalablement pour savoir s’ils avaient été en contact avec le virus et, ce qui est très courant à cet âge, avaient développé les symptômes d’une simple grippe mais parmi les volontaires (?) il est apparu que ceux de ces enfants exprimant des anticorps anti-SARS-CoV-2 au début de l’étude ont été exclus sans que Pfizer n’en rende compte. Ceci, encore une fois, est contraire à l’éthique. Il apparaît donc que Pfizer a ciblé ces enfants pour obliger leur système immunitaire à ne reconnaître que la protéine spike. Cette limitation du processus de « vaccination » a abouti à une amplification de cette réponse immunitaire chez des centaines de millions d’adultes au contact du virus après « vaccination ». Cf. Israël, l’Islande ou encore Gibraltar.

L’un des fait le plus troublant concernant cette étude est le fait que Pfizer a déclaré avoir perdu le contact avec 4,9 % des enfants enrôlés dans l’essai, soit 111 enfants. Qu’est-il arrivé à ces 111 enfants ? Pas de réponse de Pfizer. L’autre fait qui devrait condamner Pfizer relève de la fraude. Les enfants du groupe témoin ont, à la fin de l’essai, tous reçu les deux doses de « vaccin » et ce stratagème empêche toute comparaison ultérieure. Il est intéressant d’ajouter ici que Moderna, Johnson&Johnson et Astra-Zeneca ont procédé de la même façon lors de leurs essais cliniques en 2020 avec naturellement l’approbation de la FDA et du CDC. L’approbation pour la « vaccination » des enfants de 5 à 11 ans est maintenant entérinée par la FDA. Cependant le seul critère retenu par ces organismes est le risque de myocardite survenant après l’administration intra-musculaire de l’ARN messager. Ce risque peut apparaître à n’importe quel moment après la première ou les deux injections. Or Pfizer n’a pas mis en place de suivi suffisamment long pour détecter d’éventuelles myocardites, les 111 enfants exclus de l’étude ? Un calcul simple issu de l’estimation par la FDA du nombre de myocardites de 106 par million d’enfants de cette tranche d’âge après « vaccination » conduirait pour seulement les Etats-Unis à tout de même 3000 myocardites en excès dans cette tranche d’âge.

Il semble que les règles éthiques ont été ignorées car tout autre vaccin conduisant à un tel désastre sanitaire concernant surtout des jeunes enfants qui représentent 0 % de tous les morts depuis le début de l’épidémie coronavirale à quelques très rares exceptions d’enfants gravement atteints par d’autres maladies, tout autre vaccin, disais-je, serait immédiatement interdit. Ce seul fait conduit à réfléchir à la vraie finalité de cette décision de vacciner les enfants, décision qui sera suivie par les pays européens à n’en pas douter. Pour qui et dans quel but ces états dans les états que sont ces groupes industriels richissimes travaillent-ils ? Il est clair que les interdictions de l’hydroxychloroquine et de l’ivermectine ont été télécommandées par ces firmes tentaculaires qui se moquent de l’éthique et du bien-être de l’humanité et y compris de la vie des individus puisque selon le Docteur Anthony Hinton, ancien consultant du National Health System, pour des enfants exposés à un risque favorisant l’apparition de myocardite, ce qu’il n’est pas possible de nier pour ce « vaccin », le taux de mortalité sera de 20 % au bout de 2 ans et de 50 % après la cinquième année.

En réalité si le but immédiat de laboratoires comme Pfizer n’est pas de tuer des enfants de moins de dix ans l’objectif est tout autre. Lors de l’injection de l’ARN messager l’organisme synthétise des quantités massives de protéine spike, synthèse totalement dérégulée probablement à dessein. Cette protéine envahit la plupart des tissus mais préférentiellement les gonades. Aucune étude n’a été publiée au sujet du devenir de cette protéine au cours du temps comme par exemple l’effet de cette protéine sur les gonades elles-mêmes ou encore sur le cerveau ou le foie, plus prosaïquement. Non, rien ! Par contre, faut-il le répéter, les anticorps dirigés contre cette protéine et apparaissant après l’injection de cet ARN messager reconnaissent la syncytine. Ceci explique la forte augmentation du nombre de fausses-couches chez les femmes s’étant retrouvées enceintes après la « vaccination » puisque cette protéine est essentielle pour le maintien de l’implantation du placenta au niveau de l’endomètre de l’utérus. Quant au rêve de Bill Gates il pourrait se concrétiser mais il faudra attendre que les enfants qui vont bientôt subir cette thérapie génique soient en âge de procréer. L’approbation par la FDA de la « vaccination » des enfants de 5 à 11 ans est donc un crime contre l’humanité orchestré par les laboratoires pharmaceutiques avec la complicité de Bill Gates qui contrôle l’OMS.

À propos de Bill Gates, l’article publié par le mensuel The Sovereign Independent en juin 2011 a fait l’objet d’une récente controverse, dix ans plus tard, c’est très curieux sinon suspect, et cet article était prémonitoire pour diverses raisons. D’abord le fait que les recherches sur le gain de fonction du SARS-CoV-2 qui ne datent pas d’hier se soient focalisées sur les interactions entre la protéine spike et divers organes en utilisant des souris dites « humanisées » ne soit pas anodin. D’autre part, si on exclut l’appât du gain tout à fait justifié des laboratoires pharmaceutiques, il reste quelques points également très suspects au sujet de ces pseudo-vaccins. Les études sur les effets secondaires ont été bâclées voire inexistantes, le fait que la syncytine soit reconnue par les anticorps dirigés contre la protéine spike était connu des biologistes des firmes pharmaceutiques, il suffit de faire un western blot pour s’en rendre compte, et enfin pour être certain que cette « vaccination » atteindra ses objectifs, non pas de protéger les populations contre une infection par le coronavirus, mais de tout simplement stériliser des générations entières en vue de diminuer la population mondiale est donc un fait réel. Encore une fois les biologistes des firmes pharmaceutiques l’ont certainement observé avec ces souris humanisées, il faut être idiot pour le nier.

Et qui nie cela ? Les « fact-checkers » de Reuters qui ont réexaminé l’article paru en 2011 dans The Sovereign Independent ! Cette « vaccination » est un coup monté par l’OMS dont Bill Gates est un contributeur financier important, par la FDA et le CDC, nécessairement informées des détails des expérimentations faites au sein des laboratoires pharmaceutiques, et un coup monté des instances internationales apatrides comme le WEF en premier lieu. Dans dix ans je ne serai certainement plus de ce monde mais on assistera à une baisse brutale de la fécondité au niveau mondial, la « Zero Carbon Solution », et c’est la raison pour laquelle Gates encourage et finance avec son immense fortune une « vaccination » généralisée et autoritaire dans les pays africains, sud-américains ainsi qu’en Asie. Hitler, Staline et Mao étaient des enfants de choeur en regard des visées malthusiennes de Bill Gates.

Pour conclure ce billet il est hautement improbable que les laboratoires pharmaceutiques aient été capables de mettre au point naïvement ces ARNs messagers en quelques mois. L’information relative au gain de fonction, recherche financée par les Etats-Unis au sein du laboratoire P4 de Wuhan, a abouti à une séquence d’ARN codant pour la protéine spike communiquée à ces laboratoires avant même que la pandémie soit déclarée par l’OMS. Il n’y a pas d’autre alternative. C’est clair ! C’est d’autant plus clair car les virologistes payés en partie par les Américains à Wuhan savaient que leur virus manipulé génétiquement était dangereux et qu’ils ont immédiatement informé les autorités locales qui ont mis sous « cocon » strict la totalité de la ville pour surtout juguler la dissémination de ce virus artificiellement modifié en Chine, et ils ont remarquablement réussi. Il a fallu néanmoins rapatrier des milliers d’Européens et d’Américains vivant dans cette ville et c’est ainsi que ce virus s’est répandu dans le monde entier.

Je ne suis pas complotiste mais j’analyse les informations et les faits. Antony Faucy qui a sévi lors de l’administration Trump et est toujours, étrangement, aux manettes sous l’administration Biden travaille pour Bill Gates. C’est une question existentielle qu’on peut se poser car aujourd’hui on va forcer les enfants à être « vaccinés » … C’est là le plus criminel aspect de ce coup monté par les Etats-Unis avec l’aide de la Chine et l’appui de Bill Gates et probablement dans l’ombre l’appui du World Economic Forum et de BlackRock toujours présent dans les coups juteux en investissant des dizaines de milliards de dollars dans ces laboratoires. Ainsi le monde de la finance, bien propre sous tous rapports, est complice de cette machination …

Mais alors quid des enfants qui, comme mes deux petits-enfants franco-japonais, ont souffert du SARS-CoV-2 ? Il y a une très grande différence entre l’infection par le virus lui-même et le « vaccin ». Le virus est une particule immédiatement reconnue par le système immunitaire pour le détruire et dans le même temps ce système immunitaire produit des anticorps qui vont servir de support à cette élimination. Si des dizaines de millions de particules virales envahissent les voies respiratoires les personnes en bon état de santé en arrivent à bout rapidement comme l’organisme arrive dans la majorité des cas à bout du virus de la grippe. Avec ce pseudo-vaccin à ARN messager ce sont des centaines de milliards de molécules de la protéine spike qui produites sans aucune régulation et qui envahissent la totalité du corps bien avant que le système immunitaire commence à réagir. Voilà le détail clé qui éclaire ceux qui douteraient encore de l’aspect diabolique de ce pseudo-vaccin.

Sources :

https://tobyrogers.substack.com/p/ten-red-flags-in-the-fdas-risk-benefit

https://en.wikipedia.org/wiki/Syncytin-1

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-newspaper-idUSKBN27X2VR

et aussi l’attitude de Pfizer tout à fait révélatrice :