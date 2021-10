Réflexions

Je cite de mémoire une citation d’André Malraux « Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas ». Si ce n’est pas la vraie citation elle prête néanmoins à la réflexion. La religion relève du domaine personnel et privé. Par exemple quand j’observe des Japonais se prosterner devant une divinité dans un sanctuaire shinto au Japon, y compris ma belle-fille, j’ignore ce qu’ils pensent à cet instant précis, c’est leur problème. Quand j’étais enfant, à la messe du dimanche nous ne devions pas regarder l’hostie au cours de l’« élévation » bien signalée par des petits coups de clochette dispersés par les enfants de choeur. Il m’est naturellement arrivé de regarder ce spectacle et je n’ai jamais rien trouvé de surnaturel. Hormis la religion musulmane qui est une organisation politique de conquête par les armes comme cela est précisé dans les dernières sourates du Coran, les autres religions monothéistes relèvent de la sphère privée. Si Lénine a clamé que la religion était l’opium du peuple son idéologie totalitaire devait conduire à un remplacement de cet opium par l’idéologie communiste. Ce rêve de Lénine de « grand remplacement » niait la nature humaine et l’aspect privé et personnel de la religion. Vladimir Poutine l’a bien compris et a encouragé le retour en force de la religion chrétienne orthodoxe.

La question fondamentale qui apparaît dès que l’on réfléchit au sujet des religions est la vraie motivation qui conduit l’homme à s’embarrasser de ce fardeau conceptuel qu’est la religion. Pourquoi l’homme a inventé la religion et l’existence hypothétique d’un dieu, c’est là la question fondamentale. On peut formuler cette question différemment : pourquoi l’homme a-t-il besoin d’une référence divine dans sa vie de tous les jours ? Et comment ce besoin est-t-il apparu ? Il y a 20000 ans nos ancêtre chasseurs-cueilleurs avaient-ils des angoisses métaphysiques, certainement pas. Ils étaient effrayés par les orages, les éclipses du Soleil ou de la Lune, le passage d’une comète dans le ciel mais il leur fallut des millénaires pour envisager d’enterrer leurs morts, ce qui devint une sorte de rituel dès l’instant où ils se sédentarisèrent. Le fait d’enterrer les morts ne signifiait pas qu’ils devaient échapper aux charognards mais plutôt que la mort était un passage vers un monde inconnu d’où pourrait revenir le vieux chef de la tribu enseveli la veille. Voilà l’origine de toute religion : il existe un « au-delà » mystérieux. Marc-Aurèle disait dans ses mémoires que si les âmes de tous les défunts du passé flottaient dans l’air cet air serait irrespirable. Il avait « cru » aux multiples divinités de Rome puis il se convertit timidement à la religion chrétienne.

On en arrive donc à l’existence putative d’un dieu, la base de toute religion monothéiste. Bien qu’ayant été élevé dans la religion catholique lorsque je me suis plongé dans les études scientifiques j’ai naturellement remis en question l’existence de Dieu. Il faut avoir un cerveau aux capacités de raisonnement limitées pour considérer que le pari de Pascal constitue une preuve satisfaisante de l’existence de Dieu. C’est trop simple. Einstein s’émerveillait de l’harmonie des lois de la physique et il pensait sans se dissimuler qu’il y avait quelque chose de divin. Je veux bien mais toutes ces lois sont décrites par des équations mathématiques dont la complexité n’a rien de divin. Elles ont aussi servi à mettre au point l’arme terrifiante qu’est la bombe nucléaire. Pour l’aspect divin de la nature on est en droit de se poser quelques questions. Le problème sans solution pour un scientifique est donc l’existence même de Dieu. Par conséquent, courant le risque d’être déconsidéré par quelques-uns de mes lecteurs, je dirai ici que Dieu n’existe pas et qu’il s’agit d’un concept dont l’homme a besoin pour se rassurer, conscient qu’il est de sa condition de mortel. Les mouvements messianiques, les gesticulations des activistes prosélytes ne sont que le reflet de cette angoisse de la mort.

J’en arrive donc à la dernière réflexion dans ce billet. En dehors des musulmans qui considèrent que leur religion est aussi une idéologie politique conquérante, selon les dernières sourates du Coran, le monde moderne « ultra-connecté » a favorisé une transition fondamentale dans l’appréhension de la condition de mortel de l’homme. La pandémie de coronavirus l’a bien montré : la peur de la mort instillée par les décideurs politiques dans l’ensemble des populations a fait perdre à ces dernières tout repère religieux puisque la vie se résume maintenant à des histoires d’ARNs et de molécules chimiques, des protéines et de leurs récepteurs cellulaires. Le nouveau dieu est celui qui réussira à sauver le plus de vies, comprenez le lobby pharmaceutique. Et le cas du coronavirus est caricatural. Un virus, comme un papillon ou un être humain, est une créature divine et elle répand la mort !

Alors le débat est clos, mais pas complètement. Pour reprendre le mot de Malraux, puisque le coronavirus n’a pas vraiment convaincu il y a depuis plus de 30 ans la déesse Gaïa en péril. Et c’est devenu maintenant une véritable propagande quotidienne jusqu’à la nausée. Le nouveau dieu c’est Gaïa et la nouvelle religion est la protection du climat par tous les moyens. J.-M. Jancovici dans l’un de ses récents exposés de pure propagande prévoit que nous allons tous devoir souffrir pour sauver le climat. Ben voyons ! On se retrouve au douzième siècle avec la géniale invention par l’Eglise de Rome du purgatoire. On y est ! Pour ne pas griller trop longtemps dans cet antichambre de l’enfer l’Eglise de Rome il fallut institutionnaliser le purgatoire, ce qui fut fait au Concile de Lyon en 1274. Avant de mettre en place le système inique des indulgences les fidèles étaient invités à la repentance de leur vivant. Jancovici (lien) affirme qu’il faudra souffrir pour sauver Gaïa mais surtout pour ne pas être grillés comme des toasts par le réchauffement du climat dont nous sommes coupables de par notre consommation délirante. Tous les éléments sont réunis pour mettre en place cette nouvelle religion qu’envisageait Malraux. Cette nouvelle religion a fait des adeptes bien décidés à vaincre et convertir à leurs délires le maximum d’indécis mais aussi et surtout les nouveaux mécréants qui ne veulent pas modifier leur style de vie pour sauver le climat.

Cette nouvelle religion du climat affirme que l’homme peut modifier le cours naturel des choses. C’est une pure illusion. Jamais l’homme ne pourra modifier l’activité du Soleil, un astre longtemps considéré comme un dieu et les Egyptiens savaient que toute vie dépendait du Soleil comme François Jacob le disait si justement : « En fin de compte c’est le Soleil qui fournit son énergie à la plupart des êtres vivants ». Et ceci est valable pour le projet délirant de fusion ITER devant mimer l’activité du Soleil qui n’est qu’un rêve fou auquel je ne crois pas un seul instant. Les conciles d’autrefois ont été rétablis, il s’agit des « COP », la collecte des indulgences a été remplacée par la taxe carbone que tous doivent payer, riches comme pauvres, les processions pour faire venir la pluie sont maintenant des manifestations de rue pour le climat, la Vierge a été réincarnée en une petite suédoise un peu dérangée mentalement et l’Inquisition renaît avec la censure par les GAFAM de toute présentation contraire aux principes mêmes du changement du climat comme les critères ESG qui pénalisent une multitude d’investissements pourtant productifs et utiles pour l’économie. Cette nouvelle religion nous promet des souffrances, donc il faudra faire des sacrifices pour racheter notre âme, payer, toujours payer et payer encore comme les peuples d’Europe se sont soumis au pouvoir temporel de la papauté pendant des siècles. Cette nouvelle Eglise a abandonné son épicentre romain pour Genève, ville concentrant la plus forte densité d’organismes internationaux dont l’Organisation Météorologique Mondiale et sa filiale idéologique l’IPCC ainsi que le World Economic Forum, Genève la ville de Calvin, quelle ironie funeste …

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=hIZCFBHr4oc