Vous voulez encore un petit coup de Macron ?

Macron est un pervers narcissique sans aucune culture. Pour preuve il a lamentablement échoué à l’entrée de Normale Sup. Mes deux enfants aînés qui n’avaient pas poursuivi leurs études secondaires dans des établissements scolaires prestigieux (comme Macron) ont intégré Normale Sup. Ils avaient baigné dans un environnement familial qui avait pour mérite de leur ouvrir l’esprit. Il y avait toutes sortes de livres et des revues scientifiques à lire, Flaubert, Hugo, Montaigne, Braudel et aussi Levy-Strauss sans oublier un livre qui impressionna mon fils, « Le Hasard et la Nécessité » de Monod avec naturellement Pour la Science et La Recherche (je ne fais pas ici de publicité). La télévision était étroitement contrôlée, etc … Macron, épousé par une femme de près de 30 ans son aînée, a été modelé, façonné et promu par celle-ci comme Bernadette s’attacha à faire de son époux Jacques Chirac un président de la République. Mais il y a une différence abyssale entre Chirac et Macron. Chirac aimait la France, il aimait le peuple français, il connaissait ce peuple qu’il aimait côtoyer. Son épouse Bernadette pétrie de culture car issue d’une famille d’aristocrates respectueuse des tradition culturelles de la France insuffla cette tradition à son époux rencontré à Science Po.

Tout le contraire de Brigitte qui est une sorte de poupée bling-bling dont le seul projet a été de faire la promotion de son tout jeune époux. Elle en a fait un pervers narcissique qui ne croit qu’en lui et méprise tout son entourage. Les deux journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme ont fait une peinture peu reluisante du personnage dans leur dernier ouvrage « Le traitre et le néant » (lien ci-dessous). Ils le qualifient de « séducteur qui se double d’un tueur sans affect ». Juan Branco a bien cerné l’essence même de la personnalité de Macron et comme Davet et Lhomme n’a pas mâché ses mots. Macron a trahi Hollande, il a trahi la France en cédant à des investisseurs étrangers les plus beaux fleurons industriels français. Il agit à la tête de l’Etat comme un banquier d’affaires spécialisé dans les fusions-acquisitions, ce qu’il a continué à faire après avoir quitté la banque Rothschild.

Vous voulez encore un petit coup de Macron ? S’il est réélu sa personnalité rassemble tous les éléments pour qu’il devienne un dictateur et il en a déjà revêtu le costume avec cette lamentable histoire de « pass » sanitaire dont la prolongation a été allègrement entérinée par une Assemblée Nationale aux ordres de l’Elysée. Les libertés individuelles ont été foulées avec délectation sous les pieds du Président ondulant des hanches comme Mickael Jackson (dixit Davet et Lhomme). Les organismes supposés faire respecter la Constitution par le gouvernement (Conseil Constitutionnel et Conseil d’Etat) sont maintenant sous contrôle, la justice n’est plus séparée du pouvoir politique et le parlement, représentant le peuple, n’a plus de pouvoir non plus puisque le gouvernement dirige le pays par décret sans passer ni par l’Assemblée ni par le Sénat. Donc la France est déjà une dictature et si vous voulez encore un petit coup de Macron, le fidèle élève de Klaus Schwab, vous serez servi mais vous aurez vite une gueule de bois dont vous ne pourrez jamais guérir …