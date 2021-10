Les emmerdes ça vole toujours en escadrille …

Je poursuis donc mes péripéties informatiques. Hier lundi je me suis donc muni d’un iMac plus petit que le grand modèle dont je disposais depuis 6 ans et comme il se doit il fallait faire ce que l’on appelle un “up-date”, comprenez une mise à jour du logiciel. Ceci fut fait après avoir vu l’évolution du volcan de La Palma (qui est toujours aussi méchant) et regardé l’émission “Face à l’info” sur la chaine de télévision de Bolloré. C’est la seule émission télévisée française que je supporte et je m’en excuse. J’ai donc benoîtement et servilement procédé à cette mise à jour pensant que tout irait pour le mieux (dans le meilleur des mondes possibles comme on dit). Hélas, ce matin mardi, donc, impossible d’entrer mon mot de passe de 4 chiffres, c’est-à-dire ma date de naissance. J’avais aussi fait un “up-date” de mon iPad qui me sert très peu sinon converser avec mon fils à Tokyo : même situation : impossible d’ “ouvrir” l’iPad.

Passablement énervé je me suis rendu à la boutique où j’avais acheté mon ordinateur la veille et la patronne des lieux, une fort belle femme qui me fit penser que pour moi la bagatelle était maintenant du passé puisque traitement contre le cancer de la prostate oblige je me demande si je suis encore “genré”, elle me promit l’intervention de son technicien le plus rapidement possible. Un colosse avec plein de ferraille autour des oreilles et une barbe à la taliban arriva chez moi. Il lui fallut trois heures pour fixer le problème de ma tablette et de l’ordinateur. Je n’ai absolument pas compris ce qu’il avait fait. Bref, l’informatique est et restera un mystère pour moi.

Donc, peu à peu j’installe à nouveau toutes les applications que j’utilise mais je suis toujours habité par quelques doutes. Mon fils m’a appelé sur mon téléphone fixe depuis Tokyo et il a émis deux hypothèses. L’une d’elles est un défaut de synchronisation entre la machine et le clavier, qu’il s’agisse de l’ordinateur ou de la tablette. J’ai mentionné cet éventuelle possibilité au technicien qui l’a balayée d’un revers de la main. L’autre possibilité serait un virus malveillant qui serait supposé me nuire car je tiens des propos non conformes à la doxa admise par le monde politique.

Cette éventualité m’a vraiment perturbé. En fait, le site wordpress est payant pour l’utilisateur, il y a des centaines de milliers d’utilisateurs de ce site y compris Judith Curry qui ne mâche pas ses mots au sujet du climat. Alors pourquoi être attaqué par un malware ? Je n’y crois pas trop.

Donc les emmerdements ça vole toujours en escadrille …