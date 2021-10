Attendre deux mois pour changer un disque dur c’était trop pour votre serviteur, chers lecteurs. Hier soir dimanche j’ai repris la lecture de « L’identité de la France » de Fernand Braudel que j’avais délaissé mais mon attention était divertie par cette préoccupation de tous les instants : quand allais-je pouvoir confortablement écrire des billets sur mon blog puisque c’est depuis longtemps une véritable drogue.

Quand j’ai appris ce matin que ce délai de 2 mois pour réparer mon iMac était incompressible j’ai acheté un autre ordinateur (une occasion) et je n’ai pas encore totalement terminé la configuration de cette machine qui n’a que 2 ans d’âge et était à l’évidence la possession d’une personne de langue anglaise qui a préféré s’en séparer plutôt que de le transporter avec lui.

Sevré pendant près de 24 heures me fut insupportable et je me suis rendu compte que si on est « coupé du monde » on peut vite devenir suicidaire. Et cela montre clairement à quel degré de dépendance nous sommes tous arrivés avec internet. Je ne parle même pas du téléphone portable puisque je ne m’en sers pratiquement jamais, c’est trop petit et je suis incapable d’envoyer un message. Quant à ma tablette elle est également trop petite … Bref, prendre de l’âge comme votre serviteur demande un minimum de confort … Voilà ce que j’ai constaté. Je pense qu’il me faudra encore deux jours pour être parfaitement opérationnel. Excusez-moi pour ce contre-temps …