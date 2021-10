La France condamnée à une mort certaine ?

J’ai rédigé de ce billet décoiffant sans adopter d’ellipses de langage. Quel est le centre du débat électoral en France ? La présence trop visible d’une population d’origine africaine et plus précisément maghrébine ? Le chômage ? La désindustrialisation de la France largement favorisée par l’actuel président français : Alstom-Energie, Alcatel, Technip, Latécoère, et la liste est longue ? L’énergie : merci à Macron qui avez fermé Fessenheim et pensez maintenant que la France va être capable de remplacer cette usine avec des SMRs ? Les agriculteurs qui se suicident car la MSA les rançonne pour vivre comme des misérables quand ils partiront à la retraite ? Les lycéens qui arrivent à peine à s’exprimer clairement dans une copie de baccalauréat et qui ainsi se retrouveront chômeurs juste après avoir reçu ce diplôme bradé ? Et les habitants des zones rurales qui ne peuvent plus aller dans la première grande ville pour voir leur dentiste parce qu’ils se déplacent dans une voiture trop polluante ? Et le « covid » avec cette interdiction incompréhensible de vente et de prescription des deux médicaments connus pour être susceptibles de sauver des vies ? Et le climat ? Et les multitudes d’ONGs qui font la loi dans les couloirs des ministères ? Et encore, et encore …

La liste est longue, trop longue mais tous ces problèmes devront être traités dans leur programme électoral par les candidats au château de l’Elysée. Tous les candidats qui désirent accéder à la position républicaine suprême me font penser à un chien qui bave en voyant un os qui lui est inaccessible et se moque de ce qui se passe autour de lui tant qu’il n’a pas réussi à atteindre cet os. Car il faut le dire c’est l’attrait des ors de la république et tous les privilèges qui sont associés à cette fonction par pur désir d’améliorer l’état de son compte en banque. Pourquoi l’état de la France est aussi dégradé socialement, économiquement et financièrement (je résume), la réponse est très simple : il y a trop de lois, trop de fonctionnaires inutiles, trop de strates politiques coûteuses de la commune au canton puis au département et enfin à la région, trop de fonctionnaires inutiles à l’Education nationale (30 % des personnels), trop de fonctionnaires inutiles dans le secteur de la santé (même pourcentage), trop de comités, trop de secrétaires d’Etat, trop de ministres, tous aussi incompétents qu’inutiles les uns que les autres, trop de règlementations depuis le code du travail jusqu’aux lois fiscales d’une complexité inextricable et incompréhensible pour le moindre entrepreneur qui voudrait créer son entreprise. Il y a trop de personnes assistées, trop de prestations sociales versées à des inconnus et trop de fraudeurs dans ce domaine qui semble totalement tabou puisque personne n’ose y mettre de l’ordre, 50 millards d’euros de fraude à la carte vitale chaque année. Il y a trop d’emprise de l’Etat sur les régions, les départements et les communes, ce qui entraine trop de corruption à tous les niveaux.

L’Etat français est devenu au fil des années une énorme administration qui ressemble étrangement à ce qu’était l’URSS dans les années 1950-1970. Un système pyramidal avec quelques dizaines de milliers de hauts fonctionnaires inamovibles, tous plus ou moins corrompus, qui gouvernent la France et se moquent du peuple, des institutions et du monde politique, exactement la situation de l’Union soviétique. Quel candidat au poste de chef de l’Etat osera dénoncer tous ces débordements, je déplore qu’aucun de ces candidats ne se souciera de cette condition inquiétante de la France d’aujourd’hui. Cet empilement de lois paralyse l’activité économique et industrielle du pays et inhibe toute vision de l’avenir car pour prendre n’importe quelle décision il faut ménager les uns et les autres en raison de cette pléthore de lois, 95 % d’entre elles étant inutiles, inapplicables ou obsolètes. Quel candidat au trône du prince osera mettre en place un audit des dépenses de l’Etat, quel candidat osera proposer aux Français un référendum national pour demander aux citoyens s’ils veulent ou non rester dans l’Union européenne et dans l’union monétaire, le règne des juges européens et le pouvoir discrétionnaire de la Commission européenne étant contraire à la Constitution de la France. Il faudra au nouveau président organiser une véritable épuration de l’ensemble du système politique français et pourchasser et punir tous ceux qui, dans ce système complexifié à dessein par ces mêmes politiciens, ont profité de ce système pour s’enrichir sans jamais se soucier des citoyens.

Aujourd’hui en France il y a 600000 personnes qui n’ont pas de quoi s’acheter à manger chaque jour et qui échappent à toute statistique gouvernementale, il y a environ 10 millions de personnes en âge de travailler, 18-65 ans, qui sont au chômage (plus de 20 % de la population active) et n’ont aucun espoir de trouver un travail, ils sont souvent analphabètes, n’ont aucune formation professionnelle en raison du système d’éducation qui a institué le tronc commun au détriment de l’apprentissage et de la formation à un métier manuel, l’Etat est couvert de dettes – tous postes compris plus de 3 fois le PIB du pays – la balance commerciale de la France est en déficit chronique et la charge de la dette pourrait exploser dans les prochaines années sinon dans les prochains mois. Apparemment aucun candidat n’ose dénoncer les mensonges éhontés du Ministère des finances et des organismes nationaux de statistiques.

Le prochain locataire de l’Elysée devra présenter, avant d’être élu par le peuple cela s’entend, un programme d’avenir à long terme et non pas calé sur la prochaine échéance électorale. Ce programme devra inclure une totale réforme de l’enseignement, le retour au service militaire obligatoire, véritable creuset social, la revalorisation de l’enseignement technique et de l’apprentissage, l’instauration d’une stricte sélection à l’entrée aux universités, l’incitation au retour vers les métiers agricoles productifs car dans une génération il n’y aura plus d’agriculteurs en France et ce sera d’une extrême gravité pour le pays, une réindustrialisation de la France qui devra nécessairement passer par un changement de la politique fiscale frappant les entreprises et par une clarification drastique du code du travail. Sans ces deux préalables parler de réindustrialisation de la France ne sera qu’un vœu pieux. À ceci il est important de rappeler que 30 % des jeunes diplômés français quittent la France.

Quel candidat osera mettre en œuvre toutes ces restructurations, pour l’instant il n’y en a aucun. Ce n’est pas le pantin actionné par les puissances financières transnationales actuellement au pouvoir qui a pu être traversé par ces programmes de réforme en profondeur car il s’en moque totalement. Donc la France est condamnée à la ruine comme le dit si bien H16, point final.