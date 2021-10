Brève. Les cocus de la CIA

Toute la presse française est stupéfaite : la publication des Pandora Papers tourneboule les neurones des journalistes fatigués par les fausses nouvelles qu’ils ont répandu au sujet du coronavirus ou des ruptures de stock de papier hygiénique dans les grands magasins de distribution. C’est tout simplement risible. Je ne lis que les titres de la presse française et n’écoute que SudRadio épisodiquement et souvent RT mais je suis déjà las de constater que ces Pandora papers sont devenus la préoccupation numéro un de tous ces écrivassiers de caniveau.

Il faut croire que le consortium de journalistes (600 environ) formant l’ICIJ (International Consortium of Investigation Journalists) est vraiment bien informé pour sortir près de 12 millions de dossiers dans lesquels figurent des informations financières de millions d’entités physiques ou juridiques, depuis l’incontournable Vladimir jusqu’à Abdullah II en passant par DSK. Pas un seul citoyen américain et pas une seule société américaine ne figure dans cette « fuite » massive représentant 2,94 terabytes d’espace informatique. Il ne faut pas se leurrer la source est naturellement anonyme et pourtant la fuite concerne 14 agents financiers dans plusieurs paradis fiscaux dont pas un seul américain.

C’est sur ce point que les « journaleux » français moyens d’une médiocrité risible et les autres, comme Elise Lucet qui fait la preuve d’un angélisme confondant alors qu’elle est membre de l’ICIJ en partie financé par George Soros, auraient mieux fait de se pencher. En effet, la fuite provient de la NSA via la CIA et c’est la raison pour laquelle aucun politicien américain ne figure dans cette liste. Il est vrai que les citoyens américains disposent de leurs propres paradis fiscaux, le Delaware, le Dakota du Sud et les Îles Vierges américaines mais ils sont assujettis à l’impôt fédéral américain. Il ne faut donc pas trop fantasmer avec ces paradis fiscaux made in USA. La NSA n’a pas jugé utile de communiquer des informations à l’ICIJ au sujet de ces « refuges » fiscaux ni des citoyens américains qui ont mis à l’ombre une partie de leur fortune par exemple à Antigua ou Saint-Kitts. Ceci constitue une preuve indirecte du mutisme de la CIA au sujet de ces citoyens américains qui, non contents des services que le Delaware leur offre, ont transféré une partie de leur fortune dans d’autres places financières comme Belize, le Vanuatu ou plus prosaïquement Malte.

Un autre fait troublant qui a échappé aux journalistes occidentaux est que la CIA ne semble pas intéressée par le contenu du disque dur de l’ordinateur de Hunter Biden, le Washington Post niant en bloc la véracité des données résidant dans ce disque dur. Faut-il que cette administration soit plus préoccupée à ternir l’image de certains politiciens étrangers qu’à décider d’une investigation au sujet du contenu de ce disque dur. Peut-être attendent-ils que le vieux Joe soit déclaré médicalement inapte à sa mission de président ?

Les journalistes vont se faire un plaisir en distillant les informations au gré de leur humeur mais ils ont déjà mis sous le tapis le fait qu’ils ont tous été cocufiés par l’administration américaine. On verra apparaître les noms des 600 Français qui figurent dans ces « Papers » au gré de l’humeur des journalistes (et du gouvernement) histoire d’occuper les citoyens pour détourner leur attention des infectes décisions du Président en campagne électorale, signant avec une désinvolture sidérante des chèques pour toutes les mains tendues qu’il serre au cours de ses tournées, chèques payés par les impôts de chacun, et de prendre des décisions dignes d’un dictateur pour mettre à genoux l’opinion publique. Consternant !

Source de l’information : ZeroHedge