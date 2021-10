Brève. Les nouveaux alchimistes

Pendant des siècles les alchimistes ont tenté par toutes sortes d’approches toutes aussi étonnantes les unes que les autres de transformer le plomb en or. Ce processus est aujourd’hui appelé transmutation et avec le développement de la physique nucléaire il est entré dans la vie commune en particulier en médecine nucléaire. Les alchimistes ont depuis longtemps disparu et sont maintenant remplacés par une nouvelle corporation qui, elle, réussit à transformer des substances – qu’on n’oserait pas donner à son chien préféré – en or massif. Il s’agit des laboratoires pharmaceutiques qui osent obtenir des autorisations de mise sur le marché pour des molécules dont le simple examen visuel suffit pour en détecter le considérable degré de dangerosité. Et pourtant c’est ce que vient d’oser faire la société Merck avec le Molnupiravir. Ce produit hautement mutagène est censé traiter les malades atteints de SARS-CoV-2. Je ne m’étendrai pas sur les fonctionnalités de ce produit qui sont très bien décrites dans l’article en français de Wikipedia :

Vendre un poison mutagène et cancérigène 700 dollars le flacon pour traiter avec 50 % de chance de succès un malade atteint de coronavirus alors que cette même société Merck est le principal producteur d’Ivermectine dont les effets bénéfiques spectaculaires ont été démontrés dans le monde entier, ce n’est plus étonnant. Seul l’appât du gain motive aujourd’hui ces laboratoires et ils n’hésitent plus à vendre des poisons pour gagner de l’or.

