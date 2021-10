Nouvelles du Japon, … encore

Le 30 septembre de cette année toutes les restrictions supposées juguler l’épidémie coronavirale ont été levées. Il s’agissait d’une décision indépendante de l’arrivée du nouveau Premier Ministre Kishida dont la fonction sera entérinée par la diète ce lundi 4 octobre. Puis les Japonais seront convoqués pour de nouvelles élections dans les prochaines semaines, il faut respecter la loi ! Quelques restrictions anecdotiques restent en vigueur notamment les bars orientés pudiquement vers des rencontres et certains karaokés qui sont contraints de fermer leur établissement avant 22 heures, comprenne qui peut.

Au Japon le nombre de morts toutes causes confondues se situe autour de 3650 quotidiennement et à la date du 2 octobre 2021 ont été répertoriés 1447 nouveaux cas de personnes infectées selon les tests RT-PCR très contestables et 35 morts dûment classés comme ayant décédé des suites de l’infection coronavirale, c’est-à-dire 0,95 % de ce nombre de morts. En d’autres termes parmi 100 personnes en soins intensifs seule une personne était infectée par le virus. Dans la majorité des cas il s’agit d’un vieillard « au bout du rouleau ». Il faut préciser maintenant ce que signifie cette levée de toutes les restrictions mises en place pour combattre l’épidémie. Jamais les Japonais n’ont été contraints de quelque manière que ce soit depuis le début de l’épidémie à restreindre leur activité. L’une des rares contraintes fut (et est toujours) de porter un masque dans les lieux fermés et fréquentés par le public, exemple un supermarché. Le port du masque au Japon comme dans beaucoup d’autres pays de la région est une décision personnelle lorsque l’on pense pouvoir contaminer une personne qui se trouve assise près de vous dans le train ou le métro. Cette évaluation a été laissée à la population car toute obligation aurait été contraire à la Constitution.

L’injection d’ARN messager n’est pas non plus obligatoire au Japon et il n’existe pas de « pass » sanitaire, une mesure qui serait immédiatement attaquée devant la justice si un politicien osait en parler. Le Japon est une démocratie, on va dire un peu autoritaire, qui convient aux Japonais et ce système politique écrit par le Général McArthur dans les années 1946-1947 convient aux Japonais dans la mesure où la philosophie dominante est le shintoïsme, un truc que les Occidentaux ne pourront jamais comprendre. Et cette épidémie coronavirale a été accueillie par la population comme elle est habituée à subir une éruption volcanique ou un tremblement de terre. C’est très difficile à comprendre pour un Occidental, je le répète, et souvent j’admire mon fils qui est maintenant totalement imprégné par cette culture et je peux affirmer qu’il a beaucoup de leçons à donner aux Français qu’il a quitté il y a maintenant près de 18 ans si mes calculs sont exacts.

Note. Statistiques coronavirus pour le Japon : 17716 morts pour une population de 124,8 millions soit 142 morts par million d’habitants. Pour la France 116789 morts pour 67,5 millions d’habitants soit 1730 morts par million d’habitants ou encore 12 fois plus qu’au Japon. Cherchez l’erreur !