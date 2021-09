GPA : La bien-pensance des journalistes est étonnante !

Il y a un peu plus d’un an j’avais écrit sur ce blog une série d’articles relatifs à la grossesse pour autrui (liens en fin de billet) et la « GPA » est de nouveau d’actualité en particulier en France dans le cadre, paradoxalement, de la question du « pass » sanitaire. Beaucoup d’opposants à cette disposition masquant l’obligation de l’administration d’ARN messager par altruisme ou civisme considèrent qu’il s’agit d’une atteinte à l’intégrité de leur corps. On peut les comprendre puisque cette thérapie n’est pas un vaccin au sens strict du terme mais plutôt une thérapie génique. Personnellement je suis moi-même réticent malgré le fait que je peux aller au devant de toutes sortes de déconvenues dans le cas où je voudrais par exemple me rendre au Japon pour voir mon fils et mes petits-enfants. Les opposants à cette thérapie génique considèrent qu’ils sont propriétaires de leur corps et que l’Etat n’a aucun droit sur ce dernier.

Et c’est précisément ce point qui est ignoré lors des débats relatifs à la GPA. Lorsque qu’une femme se prostitue elle vend les services de son corps, qu’il s’agisse de ses mains, de sa bouche ou de son vagin, il faut être terre à terre, et elle se livre à cette activité pour gagner de l’argent et non pas par plaisir. Pour la GPA il s’agit de la location de l’utérus pendant 9 mois. Ici dans l’archipel des Canaries des officines parfaitement bien équipées proposent à des clients étrangers ce service moyennant une somme rondelette proche de 50000 euros. La jeune femme volontaire, en bonne santé et sans emploi, célibataire avec souvent un enfant à sa charge, est naturellement attirée par cette source de revenu providentielle qui est de l’ordre de 25000 euros en 9 mois. Les officines en question se chargent de tout le processus y compris l’accouchement dans les meilleures conditions sanitaires. Bien que cette pratique soit illégale en Espagne elle existe néanmoins et les mafias qui contrôlent cette activité délictueuse ont fait le nécessaire pour que leur activité ne soit pas perturbée car il y a une demande croissante.

Quand André Bercoff débat sur Sud-Radio de ce phénomène de société la journaliste participant à ce débat, Céline Revel-Dumas, se garde bien de mentionner l’aspect financier de la GPA. Cet aspect financier est précisément au cœur du problème de la GPA qui offusque les bien-pensants : c’est une vulgaire histoire d’argent exactement comme dans le cas de la prostitution ! Inutile de rappeler ici que la GPA a été rendue possible à la faveur des progrès réalisés dans les domaines de la fécondation in vitro ainsi que des traitements hormonaux nécessaires pour stimuler les ovaires afin de recueillir des ovocytes. Sans ces progrès la GPA n’existerait pas telle qu’elle est ou alors on reviendrait à l’ère des concubines au temps du Japon du XIXe siècle.

