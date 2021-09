Dix ans déjà …

Il y a 10 ans mon plus jeune fils qui habite à Tokyo me suggéra de tenir un blog. Au tout début je ne savais pas quoi écrire puis j’ai découvert que, dans la mesure où je devais payer pour avoir accès au site wordpress, j’avais donc acquis le droit d’écrire ce que je pensais sans craindre de censure (il y a 10 ans les censures qui existent aujourd’hui avec Facebook ou Google étaient encore très anecdotiques) et fort de mon passé universitaire, maintenant bien lointain, je pouvais aborder des sujets que de nombreux journalistes sont incapables d’analyser. Je me suis donc jeté dans l’inconnu sans chercher à atteindre un quelconque succès, je m’en moque, car ce blog est une occupation quotidienne qui me paraît beaucoup plus satisfaisante que de regarder des séries américaines stupides. Il est vrai que je n’ai pas de télévision chez moi et que je suis très jaloux de mon libre-arbitre.

Entre 1500 et 2000 vues chaque jour sur mon blog constituent une reconnaissance de la part de mes lecteurs que je ne peux que remercier ici. En 2020 par exemple 366000 personnes ont lu mon blog et depuis 2011 ce nombre croit linéairement. La grande majorité de mes lecteurs se trouve répartie entre la France, la Belgique, la Suisse, le Québec et divers pays d’Afrique francophone et pour le confort de mes lecteurs je paie WordPress pour qu’il n’y ait pas de publicité sur ma page. À ce jour j’ai mis en ligne 3788 articles ce qui représente plus de 7500 pages dactylographiées ou encore plus de 20 ouvrages de 350 pages. Comme j’ai atteint aujourd’hui le crépuscule de ma vie j’ai abandonné l’idée de réunir tous les articles relatifs au réchauffement du climat, par exemple, et d’en faire un livre que je pourrais soumettre à un éditeur alors mon blog n’a donc aucun caractère lucratif, ce qui représente un précieux privilège, celui de la liberté d’expression.

Merci encore à tous mes lecteurs et … bonne lecture

Demain samedi 25 un article au sujet de Valérie Pécresse.