Les non-dits du contrat sous-marinier France-Australie

Si les Américains sont coutumiers des coups tordus pour faire annuler des contrats entre leurs alliés et d’autres clients il faut rappeler quelques précédents qui ont concerné la France. Par exemple, sous la pression des USA ont dénoncé le contrat de fournitures de porte-hélicoptères à la Russie. La France aurait pu protester mais a adopté un profil bas. La Suisse a acheté des F35 alors que la France était très bien placée dans les négociations pour vendre des Rafale. La Suisse a donc à son tour subi la pression américaine. Et une multitude d’autres contrats concernant l’armement n’ont pas pu être négociés encore une fois sous la pression américaine. Mais le cas des sous-marins à propulsion diesel, si la dénonciation du contrat par Canberra paraît humiliant, ce n’est pas tout a fait le cas.

Ce contrat était mal ficelé dès le départ. Les Australiens voulaient un « design » extérieur identique à la série Barracuda des sous-marins nucléaires français sans chaudière nucléaire mais avec un moteur diesel. Ce design externe entrainait de nombreuses modifications à l’intérieur de la coque puisque la chaudière nucléaire a un encombrement très inférieur à celui d’un diesel. Problème : les Français ne sont plus propriétaires des turbines vapeur actionnant les groupes électrogènes d’un sous-marin nucléaire puisque la technologie a été vendu avec une désinvolture condamnable par Macron à General Electric. Vendre des sous-marins à propulsion nucléaire à l’Australie n’était donc plus possible pour cette première raison. De plus l’Australie est signataire du traité de non-prolifération nucléaire (comme la France) mais dans le cas de sous-marins à propulsion nucléaire les pays concernés ignorent ce traité. Ce n’est pas du tout un détail puisque l’IAEA vient d’être saisie du dossier AUKUS.

Dès le départ le contrat France-Australie était mal ficelé, la construction effective des submersibles n’était pas définie clairement, l’Australie mettant en avant une expertise nationale qui malheureusement n’existe pas dans les faits. Le Japon et l’Allemagne étaient en lice pour l’obtention de ce contrat non pas avec des moteurs diesel mais avec des piles à hydrogène, ce qui correspond mieux aux impératifs des critères de détection sonore dans la zone englobant toute l’Asie du sud-est. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne disposant de la technologie des sous-marins nucléaires et ont donc fait le nécessaire pour que Canberra mette fin à ce contrat. Depuis 2016, en effet, les Américains n’ont cessé de reprocher à l’Australie sa légèreté, arguant du fait que la Chine risquait d’envahir Taïwan bien avant la fourniture du premier sous-marin français prévue pour 2030 au plus tôt. Dès la signature de ce contrat l’Allemagne, également, fit pression sur le gouvernement fédéral australien pour qu’il finisse par comprendre qu’il avait fait un mauvais choix, entendez les sous-marins allemands ont une meilleure autonomie que ceux équipés de moteurs diesel. Il s’agit d’un argument de poids plaidant en faveur des sous-marins à pile à hydrogène, allemands ou japonais, mais ne tenant plus dans le cas de sous-marins nucléaires dont l’autonomie n’est limitée que par l’arrêt pour rechargement en uranium légèrement enrichi, de l’ordre de 8 % en isotope 235.

Si la France n’avait pas vendu Alstom-Energie à General Electric elle aurait pu proposer la vente de sous-marins nucléaires à l’Australie mais ce n’est qu’une hypothèse car elle aurait nécessité l’accord de la Maison-Blanche. De plus pour des raisons de respect de non-prolifération des technologies nucléaires militaires, l’Australie n’aurait pas vu la création du moindre emploi sur son sol, ce qui sera le cas dans le cadre de l’accord AUKUS puisque ces sous-marins à propulsion nucléaire seront fournis clé en main avec contrat de maintenance qui échappera totalement à l’Australie. Donc la France, coutumière des contrats mal ficelés, a évincé l’Allemagne et le Japon. Ce contrat était tellement mal rédigé qu’en réalité seulement une dizaine de milliards d’euros nets seraient revenus dans les caisses françaises et non pas 56 comme la grande presse l’écrit ou le clame. Macron s’est donc retrouvé ridiculisé sur deux tableaux : impossibilité de vendre des sous-marins nucléaires et un contrat aux aboutissants totalement flous. Le cœur des vierges effarouchées, y compris avec la voix de Le Drian, sonne donc vraiment faux. La France est définitivement marginalisée sur la scène internationale avec un Président totalement incompétent et un Ministre des affaires étrangères qui n’a même pas été capable d’obtenir un quelconque renseignement des « services ». Comme a coutume de l’écrire H16 ce pays est définitivement foutu.

L’illustration ci-dessus (source informationclearinghouse.info) montre la différence d’autonomie entre les sous-marins diesel (SSK) et les sous-marins nucléaires (SSN). Dans le contexte géopolitique actuel il est évident que les sous-marins nucléaires présentent des avantages incontestables, surtout pour les américains …