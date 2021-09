Brève. Faites-vous vacciner contre le SARS-CoV-2 mais à vos risques et périls

Ce billet est un très bref résumé des propos les plus significatifs tenus par deux médecins au cours d’une entrevue réalisée par Whitleblower Newsroom.

Si vous n’êtes pas vacciné vous pouvez être infecté par le coronavirus, devenir ainsi contagieux et éventuellement en mourir. Si vous êtes vacciné vous pouvez être infecté par le coronavirus, devenir ainsi contagieux et éventuellement en mourir. Si vous êtes âgé de moins de 50 ans et que vous êtes vacciné pour pouvez être infecté par le coronavirus, souffrir de formes sévères de l’infection et éventuellement en mourir. Si vous avez moins de 50 ans et n’êtes pas vacciné il est peu probable que vous souffriez d’une forme grave de l’infection par le coronavirus.

La vaccination de masse a fait apparaître un mutant appelé SARS-CoV-2-delta qui résiste aux anticorps apparus après injection de l’ARN messager codant pour la protéine de la spicule du virus. Cette pseudo-vaccination a par ailleurs fait apparaître une hypersensibilité au vrai virus fragilisant ainsi les personnes jeunes. En Israël plus de 60 % des personnes en soins intensifs sont entièrement vaccinées, même cas de figure dans plusieurs Etats des USA.

Planifier des injections dites de rappel qui devront figurer dans le « passeport sanitaire » n’aboutira qu’à une aggravation de la situation présente et pourrait être encore plus préoccupant en favorisant l’apparition de nouveaux mutants.

En regard des centaines de milliards de dollars de chiffre d’affaire que réalisent les principaux laboratoires pharmaceutiques occidentaux personne ne réagit, aucun politicien n’ose se poser de question alors que les populations sont mises en danger par ces « vaccins ». Les laboratoires pharmaceutiques ont organisé un blocus contre l’ivermectine et l’hydroxychloroquine car elles préconisent maintenant des traitements avec des anticorps monoclonaux comme traitements précoce et tardif dont le prix sera au minimum de l’ordre de 2500 dollars et jusqu’à 7500 dollars par personne.

Enfin une autre information qui est soigneusement censurée par les autorités sanitaires et dont le CDC ne veut pas entendre parler est particulièrement angoissante : des centaines de milliers d’Américaines « vaccinées » devenues enceintes ont souffert d’avortements spontanés et des millions de femmes souffrent chaque mois de problèmes de règles anormalement abondantes ou devenues irrégulières pour des raisons inconnues. Retrouvez toutes ces informations détaillées dans la vidéo de la Whitleblower Newsroom en lien ci-dessous avec les interventions des Docteurs Peter McCullough et Meryl Nass :