L’épidémie coronavirale a été mise à profit par divers pays pour mettre en place un système de contrôle en temps réel de l’état sanitaire de chaque individu. Ce système de contrôle restreint les libertés individuelles et viole le secret médical, c’est un fait, mais il ouvre la porte à des extensions utilisant la même technologie informatique qu’il est facile d’imaginer. En effet la République populaire de Chine a déjà mis en place un système de surveillance généralisée de l’ensemble de la population conduisant à une évaluation en temps réel du degré de civisme de chacun qui rappelle de loin le permis de conduire à points que le législateur français imposa il y a quelques années. Si on est un bon conducteur respectueux de la loi on est bien considéré et on reste libre de circuler en voiture. Si on perd des points, on est puni et dans le pire des cas on est rééduqué. C’est sensiblement la description du carnet civique chinois.

Dès qu’un tel système est mis en place il peut facilement être étendu à d »autres domaines concernant toujours les comportements individuels. L’épidémie coronavirale a préparé les citoyens à la grande problématique qui va concerner, de gré ou de force, toutes les démocraties occidentales, celle du climat et par conséquent des émissions de carbone. Dans un article de la revue scientifique Nature Sustainability paru le 16 août dernier il est mentionné que toutes les dispositions mises en place pour le contrôle sanitaire de la population peuvent et donc doivent être étendues aux « permis personnels d’émissions de carbone » (Personal Carbon Allowances, PCA). En bref, chaque individu disposera d’un crédit carbone pour se déplacer, voyager, chauffer son logement et cuisiner, l’éclairer et utiliser les technologies de communication. Un compteur électrique intelligent pourra suivre en temps réel la consommation d’électricité et toutes les autres utilisations de combustibles carbonées seront d’une manière ou d’une autre contrôlées. Un « bon » citoyen ne « consommant » pas tous ses crédits carbone pourra les vendre une autre personne si celle-ci est sur le point de dépasser son quota de carbone. Toutes ces transactions de personne à personne physique seront naturellement suivies avec bienveillance par un organisme étatique, cela va de soi.

Le pass sanitaire, impensable il y a encore une année a pourtant été adopté par des dizaines de millions de personnes. Ces millions d’individus de bonne foi vont également adopter sans protester le pass climat. Ils devront se plier aux injonctions gouvernementales pour atteindre le but du développement durable, comprenez une réduction du niveau de vie. Dans la pratique et comme pour le pass sanitaire ce sont les smartphones qui serviront de mouchards pour enregistrer à quelle température votre logement sera chauffé ou refroidi en été.

Klaus Schwab avait mentionné cette « fenêtre d’opportunité » ouverte par l’épidémie coronavirale vers un monde nouveau et forcément meilleur. Détrompez-vous chers lecteurs, ce monde de demain ne sera pas meilleur il sera totalitaire, gouverné par les grandes puissances financières apatrides et des décideurs politiques non élus et hors sol. L’article est disponible sur ce lien : https://www.climatedepot.com/2021/09/04/study-in-journal-nature-covid-passports-tracking-apps-home-smart-meters-are-key-to-implement-personal-carbon-allowances-restrictions-on-individuals-that-were-unthinkable-only-one-year-befo/