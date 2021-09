Origine du SARS-CoV-2 : Washington patauge …

« Washington préfére salir la Chine plutôt que d’avoir une enquête scientifique honnête et ouverte sur l’origine de la pandémie », écrit Finian Cunningham.

Lorsque le président Joe Biden a ordonné à ses agences de renseignement de clarifier l’origine du virus Covid-19, il semblait qu’un coup monté était en cours pour désigner la Chine comme étant responsable de la pandémie mondiale. En mai, Biden a donné 90 jours à la communauté du renseignement américaine pour enquêter sur la possibilité que le virus SARS-CoV-2 qui cause la maladie Covid-19 ait été libéré par un laboratoire de microbiologie de la ville chinoise de Wuhan.

La Chine a toujours qualifié les insinuations américaines de « prédéterminées » et non scientifiques. Pékin souligne l’absurdité d’employer des espions pour résoudre un problème scientifique d’une immense complexité. La politisation américaine d’une question scientifique contrecarre inévitablement une coopération internationale appropriée pour vaincre la pandémie et toutes les collaborations futures. Les espions américains ont publié leurs conclusions la semaine dernière dans une version non classifiée de leur rapport publié par le directeur du renseignement national qui dirige 17 agences. La conclusion majoritaire était que le virus provenait de la nature et infectait les humains via un vecteur animal. Il a été explicitement déclaré que les services de renseignement américains ont estimé que le virus n’était pas une « arme biologique ».

Ainsi, l’establishment de Washington semble se conformer au consensus scientifique international sur la pandémie. Washington semble s’éloigner de la « théorie » déséquilibrée que l’administration Trump précédente et les républicains bellicistes avaient promue, qui cherchait à rejeter la responsabilité de la pandémie sur la Chine. Rappelons que Trump et son secrétaire d’État voyou Mike Pompeo avaient accusé la Chine de détruire « la plus grande économie que le monde ait jamais connu » et ont insinué que l’instrument de sabotage était une arme biologique fabriquée par l’Institut de virologie de Wuhan.

Sous l’administration Trump, les médias américains s’étaient moqués de ses affirmations anti-chinoises. Cependant, sous Biden, le nouveau président démocrate a ravivé la théorie imprudente en chargeant les services de renseignement de l’examiner. Et les médias américains inconstants et consciencieux ont suivi le demi-tour en semblant donner de la plausibilité à la « théorie des fuites de laboratoire ». Les agences de renseignement désavouent maintenant cette notion. En d’autres termes, elles disent qu’il n’y a « pas d’arme à feu fumante » (smoking gun) impliquant la Chine dans la militarisation d’un virus et que la pandémie est due à une épidémie naturelle.

Cette évaluation américaine peut être considérée comme partiellement bienvenue. Si ceux qui veulent semer la peur avaient ostensiblement conclu que le virus était le résultat d’une fuite de laboratoire d’armes biologiques, les conséquences auraient été potentiellement catastrophiques. Car cela aurait impliqué que la Chine avait mené un acte de guerre furtivement pour détruire l’économie américaine et causer plus de 630 000 morts – de loin le plus grand nombre de morts dans le monde.

À cet égard, le rapport de renseignement de 90 jours ordonné par Biden avait une résonance inquiétante avec le tristement célèbre récit des armes de destruction massive (ADM) concocté pour le lancement de la guerre contre l’Irak en 2003 sous George W. Bush. Cette information s’est avérée plus tard sans fondement. Les Américains et les Britanniques ont politisé (fabriqué) ce renseignement pour permettre une guerre génocidaire contre l’Irak – dont l’héritage odieux se répercute encore aujourd’hui. Encore une fois, les médias d’information contrôlés par les entreprises (financières) ont été complices de la vente de ce faux récit et sont donc complices de crimes de guerre monumentaux.

Il y avait un danger que nous assistions à une mascarade de propagande similaire sur la Chine et la théorie de la « fuite de laboratoire ». Si les services de renseignement américains avaient pointé du doigt la Chine pour la pandémie de Covid-19, les médias occidentaux soumis auraient rempli leur fonction habituelle de prostituées. Les protestations de Pékin auraient sans doute été rejetées. Le résultat aurait eu de graves implications pour une confrontation militaire – à un moment où les tensions entre Washington et Pékin sont déjà vives. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Il semble que l’establishment de Washington savait qu’il devait prendre du recul par rapport à la machination supposément imprudente de la Chine. La logique menait à l’abîme de l’affrontement militaire. Contrairement à l’Irak en 2003, la Chine est une puissance formidable qui est en fait défendue avec des armes nucléaires.

Mais il y a aussi le facteur gênant des preuves scientifiques et de la vérité objective. Dans le cas de la création du conflit avec l’Irak, les fauteurs de trouble américains avaient une certaine liberté d’imagination. Ils pourraient vraisemblablement prétendre identifier des armes nucléaires ou chimiques à partir d’images satellites ambiguës. À l’époque également, le secrétaire d’État Colin Powell pouvait brandir une fiole en verre de poudre blanche devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, menaçant implicitement que s’il la laissait tomber par terre, tout le monde dans la pièce mourrait d’une infection à l’anthrax. Il s’avère que Powell brandissait probablement un échantillon de lessive en poudre. Un stratagème aussi sournois n’est pas possible pour tenter d’incriminer la Chine à propos de la pandémie de Covid-19.

Pour pousser la théorie de la fuite de laboratoire d’une arme biologique, les États-Unis auraient dû fournir des données génétiques de l’agent pathogène et attribuer les données à l’Institut de virologie de Wuhan. Mais scientifiquement, il n’est pas possible de fabriquer frauduleusement une très longue séquence génétique. Une arme biologique est un produit de synthèse dont le séquençage génétique montre incontestablement des techniques d’ingénierie microbiologique. Un virus d’origine naturelle présentera une évolution naturelle de sa composition génétique.

Les fauteurs de trouble américains ne pourraient jamais concocter une telle preuve génétique. Ce n’est pas scientifiquement possible. De plus, les microbiologistes chinois avaient bien sûr des copies des données génétiques relatives à tous les virus qu’ils étudient et recherchent. Toute tentative de falsification des Américains serait absolument vérifiable. Toute la théorie des fuites de laboratoire a toujours été une course ridicule pour le renseignement américain. La plupart des scientifiques, dont une équipe internationale de l’Organisation mondiale de la santé en coopération avec des experts chinois, ont conclu que le virus Covid-19 est d’origine naturelle et a infecté l’homme via un vecteur animal. L’équipe de l’OMS a conclu qu’il était « extrêmement improbable » que le virus sorte des laboratoires de Wuhan, soit en tant qu’arme biologique, soit à la suite de la libération accidentelle d’échantillons de virus naturels.

Alors que la plupart des agences de renseignement américaines ont réalisé que la politisation de la pandémie est une impasse, néanmoins, l’un de leurs agents est cité dans l’enquête « 90 jours » (lien en fin de billet) comme affirmant que le virus Covid-19 pourrait avoir été libéré en tant qu’agent pathogène naturel au cours d’un accident à l’Institut de virologie de Wuhan. Cette évaluation ne constitue pas la pleine incrimination de la Chine. Mais cela implique toujours un degré de culpabilité pour la pandémie mondiale en cours. S’il ne s’agit pas d’un « pistolet fumant », les Américains ont recours à un pistolet graisseux pour salir la Chine.

Pékin et de nombreux scientifiques du monde entier ont condamné Washington pour avoir politisé les origines de la pandémie. C’est un canular futile et non scientifique de blâmer la Chine. De plus, cette diversion dangereuse empêche un effort international approprié pour étudier les origines du virus SARS-CoV-2 qui est essentiel pour vaincre les futures pandémies.

Il sert également de diversion aux appels valides pour enquêter sur la possibilité que la maladie de Covid-19 soit originaire des États-Unis ou de l’Europe des mois avant que les premiers cas ne soient signalés à Wuhan en Chine en décembre 2019. Fort Detrick, Maryland, impliquant des échantillons de virus naturels est une préoccupation valable pour une enquête internationale. Mais heureusement pour Washington, sa politisation crasseuse de la pandémie sert à entraver une telle enquête. Il préférerait salir la Chine plutôt que d’avoir une enquête scientifique honnête et ouverte sur l’origine de la pandémie sur le sol américain.

Article paru sur le site strategic-culture.org le 30 août 2021