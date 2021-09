La grande illusion humaine

Presque chaque semaine un article scientifique relatif à une vie extra-terrestre est publié. Il est ensuite repris par les médias et cette nouvelle sensationnelle de la découverte d’une exo-planète peut-être favorable à la vie agite les esprits. Dans la même veine des multimilliardaires songent à implanter une colonie humaine sur la planète Mars. Ils ont oublié un détail d’une importance capitale : vivre durablement sur cette planète du système solaire, notre système planétaire, est suicidaire en raison des rayons cosmiques et du vent solaire et les scientifiques qui n’ont pas la tête dans les étoiles le savent très bien. De plus une telle entreprise est techniquement irréalisable, dans l’état actuel des connaissances techniques. J’ai commencé à visionner un documentaire titré « Allo la Terre, vous avez un message ? ». Je n’ai pas tenu plus de deux minutes et je vais expliquer pourquoi, un élève de collège de bon niveau comprendra.

Il y a encore 20000 ans l’homme utilisait des outils rudimentaires puis il lui fallut plusieurs milliers d’années pour découvrir le cuivre et enfin le fer. Personne ne sait exactement comment ces découvertes furent possibles, toujours est-il que les hommes utilisèrent ces métaux pour fabriquer des armes afin de s’entretuer allègrement … Il y a 15000 ans c’était déjà la principale préoccupation des hommes.

Il fallut attendre la fin du XVIIIe siècle pour assister à la découverte de l’électricité par Franklin avec son cerf-volant par temps d’orage et ce n’est que l’Italien Volta qui finalement en 1800 produisit de l’électricité avec sa fameuse pile pour s’astreindre des montages compliqués de production dérisoire d’électricité d’origine dite électrostatique. L’utilisation de l’électricité pour émettre dans l’espace de faibles signaux électromagnétiques apparut plus d’un siècle plus tard avec la télégraphie sans fil, la radio, et les perfectionnements incessants de la technologie ont permis la télévision, les communications par satellite et enfin l’informatique et internet. Depuis 100 ans jamais personne n’a envoyé de réponse à tous les signaux électromagnétiques dont l’homme a inondé son espace proche, au mieux le système solaire. Toutes ces émissions électromagnétiques en provenance de la Terre ne sont pas précisément orientées vers un objet extra-terrestre où une forme de vie pourrait s’être développée. Ils passent donc inaperçus, disons inaudibles ou indétectables. Il ne faut donc pas espérer entrer en contact avec une « civilisation » extra-terrestre. Tout cela relève de la fiction.

La question qui a l’air de préoccuper l’humanité toute entière est de savoir s’il existe dans notre galaxie une planète sur laquelle l’apparition de la vie est possible, une planète ressemblant donc à la Terre. La réponse est statistiquement positive mais cette réponse ne résout rien. Si une forme de vie existe sur une autre planète tournant autour d’une autre étoile dans notre galaxie à quel stade de son évolution se trouve-t-elle aujourd’hui et surtout par quelle distance est-elle séparée de notre Terre ? Voilà la question cruciale à laquelle personne ne peut répondre. Il a été nécessaire à l’oeuvre de l’évolution plus de deux milliards d’années pour que le vivant primitif sous forme de bactéries elles-mêmes primitives conduise finalement à l’homme tel que nous le connaissons aujourd’hui sur la Terre. S’il en a été de même sur une autre planète favorable à l’apparition de la vie pour communiquer avec d’éventuelles créatures intelligentes au niveau de l’évolution depuis une bactérie primitive à une forme évolué et intelligente ça risque d’être très compliqué pour avoir quelque chance d’échanger un signal électromagnétique.

En effet, nous les hommes ne sommes capables d’émettre des signaux électromagnétiques (qui se propagent à la vitesse de la lumière) que depuis quelques dizaines d’années. Un peuple intelligent se trouvant sur une autre planète située à 1000 années-lumière de notre Terre devra attendre 1000 ans pour être capable de nous répondre et à notre tour il nous faudra attendre 1000 ans supplémentaires pour recevoir cette réponse. Il y a 1000 ans nous étions juste sur le point de construire des cathédrales et dans 1000 ans l’humanité existera-t-elle toujours ? Et si une telle population intelligente existait sur cette planète distante de nous il y a 1000 années-lumière a-t-elle perduré pour recevoir dans 1000 ans un signal de réponse aussi puissant soit-il en provenance de la Terre et émis aujourd’hui ? Cette simple remarque rend la probabilité d’entrer en contact avec des extra-terrestres infime sinon nulle. Que sera devenue l’humanité dans 1000 ans et que sera devenue dans le même temps cette population intelligente extra-terrestre ?

Par conséquent un autre paramètre qui n’a pas l’air de préoccuper ceux qui sont avides d’une prise de contact avec des créatures extra-terrestres est la durée de vie au cours de l’évolution d’une espèce donnée. Les dinosaures ont disparu, certes, mais bien d’autres créatures vivantes ont aussi disparu plus tard : c’est la loi de l’évolution et l’espèce humaine n’échappera pas à cette loi, il ne faut pas se faire d’illusion. Pascal disait que l’homme est un roseau pensant, en d’autres termes un être fragile mais mortel et condamné à sa disparition. Dans ces conditions l’homme serait avisé de ne plus se prendre pour un dieu, ne plus prétendre qu’il a un effet sur le climat, ne plus prétendre qu’il est éternel et accepter la réalité telle qu’elle est. Il n’entrera jamais en contact avec d’autres « civilisations extra-terrestres », il ne pourra jamais survivre ailleurs que sur la Terre, il n’y a pas de plan B, et il doit accepter qu’un jour il disparaîtra … s’il ne décide pas de s’exterminer lui-même pour précipiter le cours naturel de l’évolution.