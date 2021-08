SARS-CoV-2 : exemples et contre-exemples

J’ai choisi quatre Etats pour illustrer à quel point la gestion de l’épidémie coronavirale peut conduire à des résultats surprenants et parfois difficiles à interpréter. La Suède, vilipendée par tous les Etats européens pour son non-conformisme, a choisie dès le début de l’épidémie de ne prendre aucune mesure susceptible de porter atteinte à la liberté des citoyens. Les instances pseudo-scientifiques conseillant les décideurs politiques prédisaient un désastre sanitaire pour ce pays. Il n’en a rien été, pas plus de morts rapportés à la population que la France ou l’Italie qui ne se sont pas vraiment distingués par la qualité de leur gestion sanitaire. Le Danemark a suivi sans l’avouer l’exemple de la Suède : libéralisme total et aucunes restrictions coercitives. Encore une fois les autres pays européens ont montré du doigt ce pays.

Aujourd’hui voici les dernières données de la John’s Hopkins University relatives à ces deux pays pour la journée du 27 août 2021. Suède : 1274 nouveaux « cas » et trois morts, sans aucune précision relative à l’âge ou les comorbidités de ce malades décédés. Danemark : 936 nouveaux « cas » et trois morts. À titre indicatif je prendrais le seul exemple de l’Espagne pour cette même journée du 27 août : 9489 nouveaux « cas » et 139 morts. Il n’y a pas photo. L’Espagne, contrairement à la Suède et au Danemark, a pris toutes les mesures nécessaires pour restreindre la propagation du virus depuis 18 mois et aujourd’hui il y a littéralement une explosion du nombre de « cas » et de morts. L’immunité collective dont le Président Macron se gargarisait il y a également 18 mois n’a pas été atteinte dans ce pays, ni en France d’ailleurs, mais ce dernier pays fait tout de même mieux que l’Espagne. Conclusion de ces deux premiers exemples : il était préférable de laisser leur liberté aux citoyens et toute liberté au virus pour se répandre. J’ajouterai enfin que les taux de vaccination de ces deux pays avoisinent les 60 % sans qu’il m’ait été possible de trouver des données précises à ce sujet. Les « vaccins » à ARN messager n’étant pas particulièrement protecteurs contre le variant delta la situation satisfaisante de la Suède et du Danemark ne peuvent s’expliquer que par une immunité collective correcte.

La situation de deux autres Etats mérite une analyse rapide. Il s’agit du Texas et de la Floride. Toutes les mesures non conformes aux libertés de citoyens de ces Etats ont été levées non pas dès le début de l’épidémie comme en Suède mais au cours de l’automne 2020 pour le Texas et au début de l’année 2021 pour la Floride (si ma mémoire ne me fait pas défaut) et voilà le résultats pour ce même 27 août. Floride : 27500 nouveaux « cas » et 8 morts et Texas : 17000 nouveaux « cas » et 64 morts (liens ci-dessous). Les taux de « vaccinés » dans ces deux Etats sont sensiblement les mêmes que pour la Suède et le Danemark.

Note. Populations : Danemark : 5,9 millions, Suède : 10,2 millions, Texas : 29 millions, Floride : 21,5 millions. Il est donc nécessaire de corriger les données ci-dessus en fonction de ces données démographiques et il ressort que d’une part les données sont pratiquement identiques pour ces 4 pays et que ce variant delta est pratiquement anodin, y compris en Espagne (47 millions d’habitants) dans une moindre mesure pour les raisons indiquées ci-dessus.

