Petite arithmétique des vaccins à ARN messager

Les nouveaux vaccins ont une efficacité avoisinant les 2 % pour protéger les sujets qui se sont soumis à ce traitement dans l’ignorance des risques qu’ils encouraient et souvent contraints par des mesures gouvernementales. Selon les révélations suivant la divulgation publique des courriels d’Anthony Fauci les firmes pharmaceutiques anglo-saxonnes inondant en particulier les pays occidentaux de leur thérapie génique travaillaient depuis 10 ans à la mise au point de tels « vaccins ». Dix ans plus tard et des milliers d’animaux de laboratoire morts à la suite de l’administration de ce produit toxique c’est maintenant au tour des humains eux-mêmes à être utilisés comme du bétail de laboratoire … Dans la vraie vie quand un laboratoire décide de développer un vaccin il lui faudra au moins dix ans d’efforts dont 98 % d’entre eux seront décevants, inappropriés, inutiles ou dangereux. L’approche choisie par Jonas Salk, que j’ai eu le privilège de rencontrer en 1979, était plus pragmatique et sa démarche était proche de celle de l’école pasteurienne consistant à cultiver le virus sur des cellules réceptives en culture, d’isoler le virus, de le désactiver puis de le formuler pour qu’il soit injectable. Le choix d’une technique innovante comme les ARN messagers codant pour l’une, et une seule, protéine du virus SARS-CoV-2 bouleverse la science de la recherche des vaccins.

Mais comme je l’ai déjà mentionné sur ce blog la technique à ARN messager a transgressé le fameux principe de précaution et je vais à nouveau ici m’en expliquer. La dose de vaccin mis au point par Jonas Salk contenait une quantité finie de virus incapables de se multiplier dans l’organisme pour servir d’antigène afin de permettre à l’organisme du sujet vacciné de construire sa défense immunitaire (voir note en fin de billet). Dans le cas de la thérapie génique à ARN messager, il faut appeler les choses par leur nom, la molécule de poly-nucléotide modifié afin d’augmenter sa durée de vie dans l’organisme va permettre la synthèse de centaines de milliards de copies vraies de la protéine codée par cet ARN. Celles-ci, bien avant que l’organisme construise ses défenses immunitaires afin de les neutraliser, vont se répandre dans tout l’organisme, se fixer sur le récepteur naturel du virus, l’ACE2, un enzyme justement intervenant dans le processus complexe de la coagulation sanguine, et provoquer ce que le virus lui-même, en cas d’infection, provoque : une multitude de micro-thromboses créant des caillots pouvant atteindre les poumons mais également toutes sortes d’organes vitaux comme le cœur ou les reins.

Cette technologie vaccinale est donc dangereuse car il n’existe aucune approche clinique pour contrôler la production de la protéine virale censée protéger la personne vaccinée mais, une fois vaccinée, exposée à d’éventuels problèmes de santé pouvant entrainer la mort. Les populations occidentales commencent à prendre conscience qu’elles ont été leurrées par leurs dirigeants politiques main dans la main avec les laboratoires pharmaceutiques. Aujourd’hui ce ne sont pas quelques milliers de personnes souffrant de troubles graves comme se plaisent à le déclarer les dirigeants politiques mais des dizaines de millions de personnes souffrant de séquelles de cette « vaccination » quand elles n’en sont pas mortes. Juste un exemple : une jeune Canadienne de 25 ans, enceinte de 5 mois, a reçu la deuxième dose de cette thérapie génique. Quelques jours plus tard elle a souffert de troubles cardiaques qui ont provoqué la mort du fœtus qu’elle portait. Les médecins n’ont pas osé reconnaître une relation directe avec l’injection de la dose d’ARN messager car ils risquaient une mise à pied définitive avec interdiction d’exercer leur métier. Dans quel monde vivons-nous ?

Je livre ici à mes lecteurs mon point de vue. Via la pression des lobbys pharmaceutiques la santé a été « financiarisée » par les pouvoirs politiques. Un seul exemple suffira à convaincre : on ne parle plus de malades mais de « cas », bientôt chaque individu sera QR-codé et il sera un cas pour le plus grand profit des laboratoires pharmaceutiques qui ont de fait pris le pouvoir dans les démocraties (ou ce qu’il en reste) occidentales. Le port du masque n’est utile que si on est malade et contagieux afin de ne pas transmettre la maladie dont on souffre à son entourage. Ce port du masque est devenu une condition pour être considéré comme un « bon » citoyen, j’allais dire à la chinoise. L’autre signe révélateur de l’immense pouvoir de persuasion du lobby pharmaceutique occidental est l’interdiction de l’ivermectine et de l’hydroxychloroquine. Je me suis traité moi-même quand je résidais au Vanuatu avec de la chloroquine contre la malaria mais aussi avec de l’ivermectine lorsque j’ai souffert d’une infection par un protozoaire. Ces médicaments étaient tellement bon marché que le pharmacien les donnait. Les laboratoires pharmaceutiques savaient bien avant le début du printemps 2020 que ces deux molécules risquaient de détruire leurs projets de profits monstrueux. Personne ne pourra effacer mon intime conviction. D’ailleurs la décision de Jérome Salomon d’évincer le Professeur Didier Raoult de son poste d’enseignant universitaire et de la direction de l’IHU de Marseille est lourde de signification. Elle révèle en effet que le gouvernement français est totalement vendu aux intérêts des grands laboratoires pharmaceutiques occidentaux. Le Professeur est l’empêcheur de fonctionner en rond du gouvernement français et de ses donneurs d’ordre, ces mêmes laboratoires pharmaceutiques. Il était devenu urgent de lui couper la parole. Quand le monde politique français prend une telle décision cela signifie qu’il est au pied du mur …

Note. L’apparition d’une nouvelle forme de vaccin anti-polio contenant le virus atténué mais non pas inactivé tel que Jonas Salk l’avait conçu a provoqué l’apparition d’épidémies de poliomyélite au Pakistan. L’OMS ne s’en est pas émue. Faut-il que l’OMS soit aussi corrompue pour ne plus attacher un quelconque prix aux vies humaines …