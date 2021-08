L’extrême fragilité de l’énergie verte : la preuve

Dans l’Etat de Victoria (Australie) des forêts d’éoliennes sont censées procurer, un jour, suffisamment d’énergie électrique afin de satisfaire les besoins d’une large partie de la population. Dans ce but les contribuables de l’Etat ont constaté que leurs impôts et leurs factures d’électricité avaient considérablement augmenté. Mais dans son ensemble la population a accepté ce racket légal car il s’agit de sauver le climat de la planète. Mais outre le fait que l’Australie est le premier exportateur de houille du monde et un producteur non négligeable de gaz naturel (9e du monde) et de pétrole, l’Etat de Victoria a résolument orienté sa politique énergétique vers les sources dites renouvelables. L’Australie dispose de réserves de lithium, de cuivre, de bauxite, d’uranium et surtout de terres rares et la logique rudimentaire du pouvoir politique australien a donc été le choix de l’énergie verte.

Dans l’Etat de Victoria l’inadéquation du réseau électrique en regard des implantations massives d’éoliennes a conduit la compagnie de distribution d’électricité à réaliser des investissements considérables dans le stockage de cette énergie. Le gouvernement local a donc fait appel au savoir-faire de la firme française Neoen, en partenariat avec la firme américaine Tesla, qui a réalisé le premier plus important centre de stockage d’électricité du monde afin de réduire l’incidence des délestages sur le réseau électrique qui exaspère les utilisateurs lourdement mis à contribution dans cette vaste œuvre de décarbonisation de l’énergie. Il faut noter ici que la société Neoen exploite également les éoliennes connectées à cette unité de stockage.

Au début de ce mois d’août 2021, donc au milieu de l’hiver austral, tout allait pour le mieux sur ce site de stockage de 300 MW permettant une puissance de pointe de 450 MWh. Ce site de Moorabool, près de la ville de Geelong, devait donc lisser les pointes de consommation mais le 4 août un des modules de stockage s’est embrasé et il a fallu l’intervention de 150 pompiers pour maîtriser l’incendie détruisant ce module de batteries de 13 tonnes. Le lithium est un métal très réactif et il s’enflamme spontanément au contact de l’oxygène de l’air et de l’eau. Les pompiers se sont donc contenté de circonscrire le feu en protégeant les modules adjacents et laissé le lithium s’oxyder tranquillement car il n’existe pratiquement aucun moyen connu pour éteindre un feu de lithium. La société Neoen n’a pas considéré que cet incident puisse remettre en cause les autres projets en cours de développement en Australie mais également dans les autres pays où elle est implantée.

Si la technologie de stockage de l’électricité à l’aide de batteries lithium-ion paraît fiable selon Elon Musk force est de constater qu’elle présente des risques non encore totalement maîtrisés qu’il s’agisse de ce genre de grosse unité de stockage ou tout simplement des voitures « tout électrique ». Il semble donc encore prématuré de compter sur les énergies renouvelables pour remplacer les bonnes vieilles usines de production électriques utilisant le charbon comme combustible dont regorge l’Australie.

Source : The Age, quotidien de l’Etat de Victoria