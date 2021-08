Le mot curry c’est colonialiste !

La poudre de curry, communément utilisée dans les pays occidentaux, contient plusieurs ingrédients. Il s »agit du curcuma, du cumin, du coriandre, du gingembre, de piment séché et selon les pays d’une multitude d’autres ingrédients : anis, basilic, fenouil, safran, cannelle, cardamome, girofle, poivre, muscade, tamarin … Censé être originaire des Indes, ancienne colonie britannique, le curry a été introduit par les officiers de l’armée des Indes qui retournaient au pays. Aujourd’hui le curry peut être considéré comme l’un des condiments cuisinés qui se conjugue avec une multitude de mets, viandes variés, poissons, crustacés et même mollusques, garnis de riz et de légumes du jardin. Si la base de cette sauce est originaire de l’Inde selon la tradition il faut admettre que son utilisation dans de nombreux pays d’Asie rend cette notion un peu floue.

Et pourtant … Les milieux ultra-gauchistes progressistes issus du bouillonnement idéologique universitaire amalgament le mouvement « woke », les LGBTQ+, Black Live Matters et bien d’autres déviances qui, à la faveur des réseaux dits sociaux, se répandent en Europe, ont trouvé un autre sujet de propagande radicale : tout ce qui est issu du colonialisme à commencer par le curry doit être banni. Pour la blogueuse culinaire Chaeti Bansal il faut tout simplement éliminer de l’usage courant le mot curry. Pour elle il s’agit d’un terme popularisé par les Blancs vivant confortablement dans leurs colonies pour ne pas se donner la peine, en particulier dans l’Empire des Indes britanniques, d’apprendre tous les noms locaux des sauces populaires dans cet immense territoire qui changent tous les 100 kilomètres. Donc le mot curry est une réminiscence du colonialisme et il doit être banni.

Pourquoi un tel mouvement a pris naissance en Californie alors que la dénomination curry est universelle aujourd’hui et pas seulement en Inde ?

L’explication est simple : les Californiens se considèrent comme des précurseurs de la civilisation à venir et tous leurs idéologues progressistes en sont convaincus. Il faut selon eux faire table rase du passé et repartir sur des bases plus saines. Quel séduisant programme ! Mais il y a bien pire à venir dans la même veine. Ces mêmes idéologues fous vont peut-être interdire le coton, les bananes, le sucre, le poivre, la vanille, puisqu’initialement tous ces produits étaient issus des colonies voire d’exploitations nationales dans lesquelles la majorité des travailleurs agricoles étaient des esclaves. Qui produisait du coton dans le sud des USA ? Des esclaves. Qui produit du coton en Inde, au Pakistan ou en Chine aujourd’hui ? Des travailleurs agricoles dont le statut social est indiscernable de celui des esclaves des anciennes colonies des pays occidentaux ou des esclaves du sud des USA. Ce type d’idéologie perverse peut aller très loin …

Source partielle RT International