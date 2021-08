Téléphone cellulaire : l’instrument de la servitude volontaire

L’expression n’est pas de mon cru mais de Michel Onfray ce qui ne m’empêche pas de la reprendre pour exposer ici un non événement que je vis depuis maintenant plus de deux semaines. J’avoue que j’en suis assez satisfait et je vais m’en expliquer.De retour de l’Espagne péninsulaire j’ai encore subi une ségrégation à l’aéroport entre les vaccinés ou ayant un certificat de test coronaviral récent. Je ne suis pas vacciné et je pense qu’en mettant en avant le fait que je souffre d’un cancer actif je pourrai échapper à cette escroquerie. Bref, j’ai fait le nécessaire pour subir ce test puisqu’il était exigé par le gouvernement local. Après plusieurs coups de téléphone on m’a demandé si j’avais un téléphone portable afin de recevoir un SMS me communicant les résultats du test. J’ai répondu par la négative.

Il m’a fallu une heure d’autobus (ici on dit guagua comme au Vénézuela) pour me rendre dans un bled que je ne connaissais pas afin de me soumettre dans un centre de santé public à un récurage de l’arrière de mes fosses nasales. L’opération a duré 20 secondes et je suis rentré chez moi. Deux jours plus tard j’ai eu le résultat par un appel sur mon téléphone fixe : négatif comme je m’y attendais. Pour être franc j’avais quelque appréhension car je venais de passer une semaine en contact permanent avec un ami de ma nièce positivement porteur du virus. D’ailleurs ceci prouve que je dois être immunisé …

Le fait de ne pas avoir de téléphone cellulaire a surpris toutes les personnes qui m’avaient contacté par l’intermédiaire de mon téléphone fixe et j’avoue qu’après maintenant plus de deux semaines sans ce truc qui fait du bruit chaque fois que je reçois un message je me sens plus libre, en quelque sorte moins « asservi » et j’hésite encore à en acheter un autre. Ignorer que le téléphone cellulaire est un espion que l’on met dans sa poche ou contre son oreille est tout simplement terrifiant. Quand cet instrument est posé sur la table et qu’on ne pianote pas dessus avec ses gros doigts il espionne toujours. J’en ai fait l’expérience lors de ce séjour au sud d’Alicante quand mon petit-neveu a mentionné une motocyclette d’une marque connue au cours d’une conversation, il a reçu sur son téléphone (qu’il n’utilisait pas mais n’était pas éteint) une publicité précisément pour cette marque de motocyclette.

Nous sommes donc tous asservis par cet instrument dont on ne peut plus se passer, je pense au pass sanitaire avec son QR-code que n’importe quel flic peut lire avec son propre téléphone, alors nous somme tous consentants à une servitude à venir. Dès lors pourquoi manifester contre ce pass sanitaire puisque nous sommes déjà consentants ? Consentants car nous avons tous un téléphone dans notre poche ! Dans quelques années nous n’iront plus voir un médecin, le téléphone cellulaire servira comme terminal de télédiagnostic avec un appareil autour du poignet, connecté, qui enverra en temps réel la pression sanguine, les pulsations cardiaques et le taux d’oxygénation du sang, voire la glycémie, et un robot enverra un message pour dire qu’il faut consulter un robot ! C’est ce que suggère ce fou de Laurent Alexandre, l’Elon Musk de la médecine française sans en avoir la carrure. Orwellien ! Je vais hésiter longtemps encore avant de me munir d’un nouveau téléphone …