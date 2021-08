Suède : le vilain petit canard rebelle de l’Europe

Alors que le CDC exhorte les Américains à se masquer contre le variant Delta, l’épidémiologiste en chef de la Suède a fait valoir que davantage de données sont nécessaires sur l’infectiosité de cette souche. Sa nation sans masque plane à zéro décès de Covid par jour. Anders Tegnell a déclaré vendredi qu’il y avait « beaucoup de choses que nous ignorons encore » sur le Delta et a mis en garde contre le fait de tirer des « conclusions de grande envergure » sur cette souche de coronavirus. Il a noté que le variant circulait en Suède « depuis un certain temps » avec peu d’effet, en particulier dans les milieux à haut risque tels que les maisons de soins médicalisées. Ses commentaires ont été faits en réponse à des données récemment publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) suggérant que la souche Delta est plus transmissible et pourrait potentiellement causer une maladie plus grave. Le New York Times et d’autres médias ont publié des articles rapportant que le CDC pense maintenant que le variant Delta est aussi contagieux que la varicelle – mais cette comparaison n’a pas semblé impressionner Tegnell.

« Il est difficile de dire à quel point Delta est contagieux, en ce qui concerne la varicelle, nous avons pu suivre la maladie depuis des années. L’infectivité du Delta semble être très inégale – dans certains cas, un sujet infecte une centaine de personnes, puis nous avons d’autres occasions où une personne infectée n’infecte personne du tout », a-t-il déclaré au suédois Aftonbladet. (Note. Anders Tegnell est l’épidémiologiste qui a conseillé le gouvernement suédois depuis le début de l’infection mondiale par le coronavirus. Il a été très critiqué pour ses prises de positions non conformes aux a priori des autres pays européens, voir cet article tendancieux pour plus d’informations : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anders_Tegnell )

Dans des remarques séparées, il a souligné le fait qu’un tiers des municipalités du pays n’ont signalé aucun nouveau cas de Covid au cours de la semaine dernière. Dans le même temps, il y a eu une légère augmentation des cas parmi les jeunes à Stockholm et dans d’autres grandes villes.

Et tandis que les autorités sanitaires américaines font pression sur les Américains dans les zones à « haute transmission » pour qu’ils se masquent, la Suède a abandonné sa dernière recommandation de masque – liée aux transports publics – le 1er juillet. Alors que l’agence suédoise de santé publique a soutenu des mesures telles que la distanciation sociale et le travail à distance , il n’a pas de recommandations pour l’utilisation de masques dans les espaces publics.

Injuriée par les médias occidentaux pour avoir refusé d’imposer des confinements sévères, l’approche moins draconienne de la Suède face à la crise sanitaire semble porter ses fruits : la nation scandinave a enregistré un total de huit décès liés à Covid jusqu’à présent ce mois de juillet 2021, soit une moyenne de 0,25 décès par jour . Bien qu’il soit possible que ce nombre augmente en raison des retards de déclaration, les décès ont sans aucun doute chuté au cours des derniers mois. Le 4 juin, la Suède a signalé 13 décès – plus que tout le mois de juillet. Les hospitalisations quotidiennes ont également oscillé près de zéro en juillet : la plupart des jours de ce mois, le pays a vu entre 0 et 2 cas de Covid nécessitant un traitement hospitalier. Dans le même temps, les cas quotidiens ont fortement baissé depuis avril.

Malgré les développements prometteurs, Tegnell a mis en garde contre un trop grand confort. Il a souligné vendredi que la Suède était toujours en pleine pandémie et a exhorté ses compatriotes, en particulier ceux des groupes d’âge les plus jeunes, à se faire vacciner (s’ils le désirent car la vaccination n’est pas obligatoire en Suède). À ce jour le nombre de morts en Suède depuis le début de l’épidémie est de 14651 et à peine 50 % de la population a reçu deux doses de vaccin. Source et illustration : RT international et Statista.

Note. L’aval donné par le Conseil Constitutionnel français à la loi relative à la mise en place du pass sanitaire appelle en regard de la situation actuelle de la Suède mais également du Texas ou encore de la Floride quelques remarques. Elle révèle d’abord deux points qui ne seront probablement pas mentionnés par les médias main-stream français. Les « sages » du Conseil Constitutionnel ne semblent pas être informés de l’évolution de l’épidémie coronavirale qui, comme l’a écrit il y a quelques jours le Dr Maudrux, va s’éteindre d’elle-même. En effet la Suède a atteint une immunité totale de sa population grâce à son choix exemplaire de ne prendre aucune mesure pouvant freiner l’évolution naturelle de l’épidémie. Mais pire encore, le Conseil Constitutionnel présidé par Laurent Fabius, probablement le politicien français le plus corrompu de ces 40 dernières années, a pris une décision qui fleure bon le conflit d’intérêt. En effet, et ce n’est pas moi qui l’invente, son fils Victor sévit auprès du cabinet américain de conseil McKinsey recruté par Macron pour organiser la vaccination massive de la population et c’est précisément ce fils du Président du Conseil Constitutionnel qui est en charge de cette organisation. Le peuple français est donc en droit de se poser quelques questions qui, à n’en pas douter, intéresseront la justice dans les mois à venir. Comme le dit le proverbe chinois « le poisson pourrit par la tête » : belle démonstration de ce proverbe …