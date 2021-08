Brève. « Note added in proof »

Mes lecteurs ne vont pas comprendre la signification de ce billet et je ne leur en tiens par rigueur. Il s’agit d’envoyer une lettre à l’éditeur d’une revue scientifique, une note brève, confirmant les résultats exposés dans un manuscrit soumis à l’appréciation du comité de lecture de la dite revue (« peer-review »), manuscrit accepté mais non encore publié. J’ai été confronté à cette situation une seule fois dans ma carrière de tout petit chercheur en chimie biologique, je crois me souvenir qu’il s’agissait du Biochemical Journal.

Cette petite note, donc, pour apporter une éclairage complémentaire au billet précédent sur ce blog s’agissant de la traduction d’un article de Paul Craig Roberts. Voici le lien pour que mes lecteurs clarifient leurs idées :

Ce lien met un terme à une controverse relative à la présence d’oxydes magnétiques dans la formulation des pseudo-vaccins à ARN messager. Nulle part dans cet article parfaitement documenté n’apparaît la présence de tels produits. Bonne lecture (en anglais).