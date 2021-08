L’inflation commence insidieusement

Un terme a été inventé pour les vendeurs de produits qui rétrécissent leurs emballages, et donc la quantité de produits dans ces emballages, en gardant le même prix de l’emballage : la réduction de la taille. Toute personne ayant un peu de bon sens ou une formation en économie sait qu’il s’agit d’une autre forme d’inflation des prix, causée par ce qui était autrefois le sens du dictionnaire de l’inflation : une augmentation de la masse monétaire.

Par exemple, alors que le retard américain moyen continue de s’élargir, le papier toilette s’est rétréci. La mère d’un ami a fait sortir une règle pour confirmer sa théorie. L’année dernière, John Hebbe de Fairfax, Virginie, a fourni une preuve photographique au Washington Post : un vieux rouleau mesurait 4,5 pouces de large, un nouveau rouleau, 3,75 pouces. Bien sûr, les nouveaux rouleaux sont plus gros, pour l’instant, ce qui agace les propriétaires de maisons avec des distributeurs de papier toilette avec le rouleau trop près du mur pour accueillir les rouleaux plus gros.

Greg Rosalsky a écrit pour NPR.org (National Public Radio) : « Le rouleau de papier toilette original Charmin, [Edgar Dworsky, ancien procureur général adjoint du Massachusetts], avait 650 feuilles. Maintenant, vous devez payer un supplément pour les « Mega Rolls » et les « Super Mega Rolls » – et même ceux-ci ont beaucoup moins de feuilles que l’original. Pour ajouter l’insulte à la blessure, Charmin a récemment réduit la taille de ses papiers de toilette. Parlez d’une affaire de merde (« crappy deal »). (Charmin est un fabricant de papier de toilettes du groupe Procter&Gamble)

« La réduction de matière est vraiment une augmentation de prix sournoise », a déclaré Dworsky à NPR. « Les consommateurs ont tendance à être attentifs aux prix. Mais ils ne sont pas conscients du poids net passé de 64 onces à 59 onces, ils ne le remarqueront probablement pas ».

Homo economicus est supposé remarquer cette supercherie de la théorie économique néoclassique. Oliver Kim a écrit dans The Crimson : « Mais voici un aveu : Homo economicus est tout au plus une fiction utile – dans le jargon économique, un modèle. Les êtres humains ne pensent pas vraiment comme Scrooge McDuck, mais, en approximation et dans l’ensemble, nous nous comportons souvent comme nous le faisions. (The Crimson est une gazette de l’Université d’Harvard)

Au fil des ans, Edgar Dworsky a documenté la réduction de matière de tout, des Doritos de shampoings pour bébé en passant par la vinaigrette. « La réduction de matière a tendance à se produire lorsque les fabricants sont confrontés à une sorte de pression sur les prix, par exemple, si le prix de l’essence ou des céréales augmente », a expliqué Rosalsky.

Ce qui manque au scribe de la NPR, c’est l’effondrement de la division du travail par l’inflation. Les gens moyens, qui ne sont pas du genre Homo economicus avertis, doivent pomper leur propre essence, faire leurs propres courses et, pire encore, gérer leurs propres fonds de retraite.

Puisque le gouvernement a considéré que ses billets papier et ses chiffres informatiques étaient de l’argent, Murray Rothbard a écrit, « alors le gouvernement, en tant que fournisseur de monnaie dominant, devient libre de créer de l’argent sans frais et à volonté, en conséquence, cette « inflation » de la masse monétaire détruit la valeur du dollar ou de la livre, fait monter les prix, paralyse le calcul économique, entrave et endommage sérieusement le fonctionnement de l’économie de marché ». Cela inclurait la division du travail. « Comme nous voyons l’inflation augmenter maintenant, c’est pourquoi je pense que vous allez voir plus d’articles être réduits », a déclaré Dworksy à Rosalsky. « Et peut-être que ce sera un double coup dur : nous allons voir certains le prix des produits augmenter en même temps que vous en obtiendrez moins dans l’emballage.

Une porte-parole de Charmin, confrontée à des journalistes de WBUR à propos de la réduction de la taille de leurs carrés de draps de toilette, a tiré une explication de vous-savez-quoi, suggérant que c’était le résultat d’ « innovations permettant aux « consommateurs de, fondamentalement, essuyer leur arrière plus efficacement ». (WBUR est la station locale à Boston de la NPR)

Rosalsky, écrivant sur le site de la NPR, estime que « les consommateurs commenceront à remarquer et à exprimer leurs inquiétudes et le pouvoir de la demande des consommateurs obligera les entreprises à écouter et à dimensionner leurs produits ». Bonne taille? Quelle est la bonne taille ?

Ne blâmez pas Charmin, comme l’a expliqué Ludwig von Mises « Si le parti au pouvoir ne veut pas mettre sa popularité en péril par de lourdes taxes, il a recours à l’inflation ». Les consommateurs devraient se plaindre à ceux qui travaillent à l’Eccles Building (siège de la Réserve fédérale américaine) qui produisent de l’argent, et non à ceux du marché privé qui produisent du papier toilette. Source : Mises Institute, article de Doug French