Le rêve climatique des écologistes se terminera très mal

Une très sérieuse équipe de scientifiques de l’Université de Leeds (G-B) vient de publier une étude détaillant les conséquences sur la population états-unienne pour satisfaire les critères arrêtés lors de la conférence sur le climat de Paris, en d’autres termes pour atteindre la limite « autorisée » de 1,5 degrés du réchauffement du climat. Je rappelle que les fameux accords de Paris sur le climat ne sont pas contraignants et les USA n’ont pas ratifié cet accord. L’étude ( https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102287) très détaillée peut se résumer en quelques lignes et un graphique et c’est ce qu’a réalisé pour une bonne compréhension The Institute for Energy Research (lien en fin de billet).

Pour entrer dans le rang des bons élèves les Américains devront réduire leur consommation d’énergie de 90 %. Ceci signifie qu’ils ne devront consommer que l’équivalent de 7500 kW/h par personne et par an, c’est-à-dire la consommation actuelle d’un Bolivien aujourd’hui alors que la consommation par personne atteint 80000 kW/h. Ceci signifie aussi que chaque américain devra se satisfaire de la moitié de l’énergie que consomme actuellement un Algérien. La consommation de nourriture et de biens de consommation courante comme par exemple les vêtements devra être également parallèlement réduite. Des études antérieures ont indiqué que pour satisfaire les accords de Paris chaque individu sur la planète entière devra consommer au maximum 18 gigaJoules par an, c’est-à-dire 600 litres d’essence ou encore 5000 kW/h. Ces estimations précises n’ont pas pris en compte les technologies de stockage de l’énergie qui sont considérées comme encore spéculatives.

La signification profonde des accords de Paris sur le climat peut se résumer en quelques mots : nous devrons, nous citoyens de pays jouissant de standards de vie décents, adopter le style de vie d’un Zambien moyen. L’illustration ci-dessus est particulièrement explicite car elle a le mérite de dévoiler le caractère irréalisable du fond de commerce des organisations écologistes, véritable pieuvre qui a envahi le monde politique et l’acculant au pied d’un mur virtuel impossible à franchir. Tout le contenu de ces accords n’est qu’un fatras idéologique totalement surréaliste. Ces idéologues qui se sont emparé de la problématique du changement du climat n’ont pas d’autre solution que de forcer les pays à introduire des politiques de contrôle sévère des naissances. On en revient donc aux vieux rêves malthusiens du Club de Rome, la première graine malfaisante semée à la fin des années 1960 pour réduire l’ensemble de l’humanité en esclavage en introduisant une peur millénariste relative au climat reprise ensuite par Maurice Strong, l’initiateur de l’organisation onusienne IPCC qui inonde périodiquement le monde politique de fausses nouvelles toutes plus alarmistes les unes que les autres.

Sur la base de ces affirmations mensongères ces même organisations écologistes ont obtenu la mise en place des critères ESG qui paralysent une multitude d’opportunités d’investissements en amalgamant toutes sortes d’informations pour la plupart fausses ou non vérifiées. Il faut enfin s’attendre au pire avec l’instauration de la taxe dite « carbone », une autre étape pour détruire irréversiblement la santé des économies occidentales.

