Au cas par cas, au cas où, cas d’école ou cas de force majeure …

Au cas où il y ait une inflation de nouveaux « cas » de SARS-CoV-2-delta, ce qui va arriver puisque ce nouveau mutant a pris la place de tous les autres virus circulants (90 % en Grande-Bretagne) alors le gouvernement prendra des mesures liberticides au cas par cas.

Au cas où le nombre de morts augmente en raison de cette invasion du mutant delta, ce qui n’est pas le cas car il y a beaucoup de cas mais très peu de morts, alors il faudra imposer la vaccination au cas par cas mais pas seulement car les exceptions, qui comme ont dit confirment la règle, seront ignorées, tout simplement. La dernière innovation du pervers narcissique qui gouverne la France est en effet la possibilité de travailler si on n’est pas muni du sésame qu’est le pass sanitaire mais le salarié ne sera pas payé. Je n’invente rien ! Là se profile le permis de citoyenneté à la chinoise. Il faut tout de même beaucoup de points de perdus dans le système chinois pour en arriver à la perte du salaire. Le pervers narcissique à la tête de la start-up nation française veut transformer la France en dictature en ne faisant plus aucun cas de la démocratie et des libertés individuelles, « Moi Je » l’a dit.

Il reste des cas surprenants dans cette politique sanitaire brouillonne. Le petit monarque installé à l’Elysée a décidé dans sa grande magnanimité de ne pas imposer la vaccination aux policiers et aux gendarmes, c’est un cas d’école qui révèle tout simplement que ce monarque a peur du peuple : il ne faut surtout pas énerver ces deux corporations car elles sont censées protéger le monarque. Pour les pompiers, le cas typique des vaccinés obligatoires, on se demande s’ils se déplaceront pour éteindre l’Elysée en flammes quand la foule sera venue y mettre le feu. J’avoue que j’attends cet événement avec impatience. Si les policiers ne sont pas vaccinés ils peuvent cogner et enfumer les non-vaccinés, c’est devenu maintenant leur principale mission pour aider le pouvoir à transformer la France en un cas de dictature que le monde entier devra admirer. Pourquoi le petit chef de l’Etat français n’a pas prévu en revenant de Papeete de faire une escale à PyongYang plutôt qu’à Tokyo-Narita pour rendre visite à son alter ego pervers narcissique, je veux nommer le cas de Kim Jong Un. Bref, dûment vacciné et protégé par un masque dans la chaleur d’Atuona, après son pèlerinage sur les tombes de Brel et Gauguin, ce dernier ayant envérolé une multitude de Marquisiennes dans sa « maison du jouir », des cas-contact très rapprochés dit-on aujourd’hui, le pervers narcissique en location éphémère à l’Elysée rentrera sain et sauf aux frais du contribuable et mandatera quelques hauts fonctionnaires désoeuvrés auprès de l’UNESCO pour que la totalité de l’archipel des Marquises soit étiquetée patrimoine mondial … Ce bref billet est un cas de pamphlet politique que vous pouvez critiquer le cas échéant.

Pour les cas coronaviraux reportez-vous au blog de Gérard Maudrux : https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/07/26/le-variant-delta-en-chiffres/ .Mais cette nouvelle forme de panique n’est pas le propre de l’Europe, la Chine, l’Iran, la Malaisie et bien d’autres pays sont submergés par les nouveaux cas, les cas-contact, ce qui fait qu’en tous les cas la situation reste confuse mais pas pour les laboratoires pharmaceutiques qui voient là un cas d’opportunité pour réaliser encore plus de profits, en quelque sorte un cas, une fenêtre d’opportunité …