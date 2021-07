Le SARS-CoV-2Δ est arrivé !

Ce billet s’inspire largement d’un article du Docteur Gérard Maudrux qui sur son blog réalise des prouesses d’analyses relatives à l’épidémie coronavirale occupant outre mesure les politiciens. Ces tristes individus ont trouvé avec cette épidémie un alibi pour dissimuler la gestion calamiteuse du pays dont ils ont la responsabilité depuis la crise des sub-prime de 2008. C’est à cette date en effet que le système économique occidental a été orienté vers sa destruction inévitable. La pandémie est arrivée à point nommé pour divertir l’opinion publique, restreindre les libertés sous prétexte que le virus rodait afin de prévenir tout mouvement de protestation populaire et ainsi permettre à ces dirigeants politiques de se protéger contre toute accusation de leurs exactions répétées tant sur le plan économique que sanitaire.

Quand tout un peuple est paralysé par la peur de la maladie il est alors totalement malléable et le pouvoir politique s’est libéré de toute contrainte démocratique. Il est maintenant fini le temps où ces peuples exigeaient de leurs dirigeants des explications, il est fini le temps où ces peuples osaient demander à leurs gouvernements de dire la vérité. En France nous ne sommes plus en 1789, les temps ont changé et jamais le Président français ne rendra de comptes ni ses prédécesseurs tant qu’ils seront encore en vie. C’est exactement la même situation en Italie, en Espagne, au Portugal et bien d’autres pays européens.

La Grande-Bretagne qui a bien eu raison de quitter ce panier de crabes qu’est l’Union européenne s’est penchée sur l’évolution récente de l’épidémie. En GB la souche prédominante est le variant delta qui provoque une vulgaire rhinopharyngite et parfois une diarrhée de courte durée sans conséquences graves. Mais toute personne ayant contracté cette souche de virus est alors immunisée contre toutes les autres souches, ou mutants, ou variants, plus pathogènes. Boris Johnson, curieux et intelligent contrairement à la majorité des dirigeants des autres pays européens, a tout de suite compris qu’il n’était plus nécessaire d’emmerder son peuple avec des histoires de vaccins, de distanciation, de masques et d’autres misères du genre pass sanitaire. Les Britanniques sont libres de leurs mouvements !

Le Docteur Maudrux l’a parfaitement exposé dans son article paru sur son blog et il mérite le respect. Il semble que les autorités de santé françaises ne s’abaissent même pas à faire un peu de bibliographie pour se faire une idée de la situation. Ils ne se réfèrent qu’à l’OMS qui comme chacun sait est l’un des organismes onusiens les plus corrompus. Le SARS-CoV-2Δ, beaucoup plus contagieux que ses ancêtres mais bénin, un vague rhume accompagné éventuellement d’une diarrhée passagère, va peut-être constituer l’explication tant attendue de la disparition spontanée d’une épidémie, un fait qui a toujours préoccupé les épidémiologistes et les infectiologues …

https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/07/12/le-top-des-vaccins-contre-le-sars-cov-2-est-sorti-precipitez-vous/

Note. Cette prochaine semaine je séjournerai dans la région d’Alicante et je ne suis pas certain de pouvoir assurer mon devoir de bloggeur aussi fidèlement que je souhaiterais.