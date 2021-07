Brève. La réforme des retraites en France

C’est l’insouciance de l’été et le gouvernement français a choisi cette période de l’année pour remettre à l’ordre du jour la réforme des retraites. Le coronavirus n’a pas tué suffisamment de « vieux » alors il faudra faire passer cette réforme au forceps. Une chose est certaine : dans un futur proche le montant des retraites actuellement versées aux rentiers dont je fais partie va diminuer comme cela a eu lieu en Grèce il y a dix ans. Les vieux sont trop arthritiques pour aller courir dans les rues en manifestant leur désaccord.

L’autre approche que pourrait proposer le gouvernement français est de laisser le libre choix aux salariés actuels qui cotisent pour les retraités du moment, le choix de partir à la retraite quand ils le veulent. Si un actif décide de cesser de travail avant l’âge légal de la retraite, je crois me souvenir que cet âge est de 62,5 ans, il sera pénalisé et s’il décide de continuer à travailler jusqu’à 70 ans il sera récompensé par une retraite sur-valorisée. L’économie en sera fortifiée car tous ces seniors possèdent un savoir-faire irremplaçable qui pourra être mis à profit par les entreprises et transmis aux générations accédant au marché du travail. Encore une fois le gouvernement français ne s’inspire pas des choix faits par divers pays étrangers. Le Japon constitue un exemple presque caricatural : par manque de main-d’oeuvre les « vieux » sont toujours actifs. Il en est de même aux Etats-Unis au moins dans les universités, pays dans lequel les directeurs de laboratoires ne peuvent plus exercer leur métier après 75 ans, c’est la limite d’âge ! En voulant imposer une retraite par points le gouvernement français a choisi la mauvaise voie. Il faut laisser aux Français le choix de travailler aussi longtemps qu’ils le désireront sans changer le système actuel par répartition.