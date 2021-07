Je n’avais jamais connu une telle situation !

D’Atuona à Melbourne, de Kuala-Lumpur à Dakar, de Cabo San Lucas à Montréal, de Tokyo à Stockholm, de Londres à Chicago ou encore de Los Angeles à Douala en passant par Hong-Kong et Oslo voire Reykjavik, Douala ou Honolulu je n’avais jamais vécu une telle situation auparavant dans un aéroport. Ce mardi 13 juillet j’étais en possession d’un billet Tenerife-sud-Orly. J’avais fait tout le nécessaire la veille lundi pour obtenir un test PCR mais le dernier laboratoire d’analyse que j’avais approché me promettait un résultat pour le lendemain. Je suis donc arrivé à l’aéroport de Tenerife-sud convaincu de mon bon droit et que sans ce document sans aucune valeur scientifique ou clinique je pourrais régler le problème à mon arrivée à Paris-Orly. Par ailleurs j’ignorais que j’aurais pu obtenir ce document à l’aéroport même en une demi-heure. J’ai perdu un temps précieux dans la file d’attente pour enregistrer mon bagage de soute et lorsqu’au comptoir j’ai appris que je ne pourrais pas accéder à l’avion il n’y avait plus assez de temps devant moi pour obtenir ce document.

Je devais voyager avec une compagnie aérienne espagnole. Celle-ci avait le 12 juillet de ce mois reçu des autorités françaises l’ordre de refuser à l’embarquement tout passager dont l’état de santé n’était pas certifié par un pass-sanitaire, un certificat de vaccination ou un test PCR de moins de 3 jours à destination de n’importe quel aéroport français. Principe de précaution ? Non. Macron est l’homme du lobby pharmaceutique et peut-être aussi le bon élève de Klaus Schwab. La France est définitivement moribonde, elle n’est plus une démocratie mais est entrée dans le club très fermé des Etats qui ont imposé la vaccination pour tous, le Turkmenistan, le Kirghizistan et l’Arabie Saoudite, trois pays notoirement démocratiques comme chacun sait et que Macron a pris pour exemple …