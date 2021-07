Après le coronavirus et le réchauffement, quel sera le cygne noir suivant ?

Ce sujet est presque inépuisable et je vais pour l’instant en aborder seulement deux. On peut citer l’antispécisme en hors-d’oeuvre, car d’autres petits articles à venir sur ce blog s’attacheront à décrire tout ce qui menace les fondements de la civilisation occidentale, fondements qui remontent à la nuit des temps. J’aborderai quelques autres sujets qui préfigurent les anges exterminateurs de l’Apocalypse, concept qui envahit le sub-conscient de tous ceux qui constituent une civilisation héritée d’une longue histoire des ancêtres dont nous sommes tous issus. Puisque j’ai mentionné l’antispécisme autant dire tout de suite qu’il s’agit d’une attitude idéologique dont le but est d’abaisser le statut des êtres humains au rang d’animaux. Nous sommes déjà plongés dans cette problématique puisque nous sommes tous considérés comme des animaux de laboratoire à propos de ce que l’on nomme abusivement des vaccins, les fameux ARN messagers bientôt obligatoires pour protéger les populations contre le coronavirus. On vaccine les animaux d’élevage sans leur demander leur avis et dans quelques semaines il en sera de même pour les humains. Nos lointains ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Probablement lassés de se nourrir de charognes qu’ils disputaient aux carnassiers sauvages ils ont appris à chasser et l’invention du feu les a protégés de ces bêtes sauvages et a en outre permis de faire cuire la viande de leurs proies. Ce changement alimentaire, selon les paléontologues, a contribué à l’augmentation du volume du cerveau. L’antispécisme conduit à toutes sortes d’extravagances comme ces projets stupides de production de protéines in vitro pour remplacer la viande bovine ou porcine. L’idéologie sous-jacente de l’antispécisme est là, dissimulée par la nécessité impérative de protection du climat en rabaissant l’homme à l’état d’animal … Comme aurait dit Pierre Desproges : « J’en pouffe ».

Dans la rubrique énergie les critères ESG vont conduire à une pénurie ingérable de combustibles carbonés fossiles et la mauvaise image de l’énergie nucléaire va amplifier cette situation. À court terme, une dizaine d’années tout au plus, l’Europe va souffrir de black-out à répétition d’abord localisés puis généralisés. Selon l’étude décrite dans un billet de ce blog (voir le lien) il faut au moins une semaine pour retrouver un semblant d’alimentation électrique. Le choc économique et social d’un black-out généralisé est difficilement imaginable. Toutes les technologies modernes, télévision, radio, internet, téléphone, GPS, disparaitront instantanément et paralyseront totalement les transports ferroviaires et aériens dépendant étroitement de ces technologies elles-mêmes dépendantes de la fourniture d’électricité. De nombreuses industries lourdes subiront des dégâts irréparables car un black-out ne prévient pas. À tort les Français peuvent penser qu’ils seront à l’abri d’un black-out européen généralisé car l’énergie nucléaire, dans leur esprit, les protègerait contre un tel événement. En effet, si le réseau de transport haute tension de l’électricité qui interconnecte tous les pays européens devient inutilisable, tous les réacteurs, ne pouvant plus évacuer sur le réseau l’électricité produite, sont mis à l’arrêt automatiquement. Il reste alors à contrôler la chaleur résiduelle des réacteurs en laissant fonctionner les pompes de refroidissement alimentées avec des groupes électrogènes diesel. Je crois me souvenir que chaque réacteur dispose d’une réserve de sécurité d’un mois car en cas de black-out il est également nécessaire de refroidir les piscines de stockage des assemblages de combustibles récemment extraits des réacteurs lors du précédent rechargement en combustible. Donc, il n’y a pas de place pour la moindre illusion il faudra au moins dix jours pour un retour à la normale.

Un black-out provoqué par la politique énergétique stupide et suicidaire de l’Allemagne mais également de la Suisse (interconnectée malgré qu’elle soit neutre, un jeu de mot à l’intention de ceux qui comprennent ce qu’est l’énergie électrique) et enfin de la Belgique qui a décidé d’arrêter progressivement ses installations nucléaires conduira peut-être les autorités de Bruxelles à reconsidérer leur politique « énergies vertes ». À mon âge qu’on me laisse le droit de rêver … Ce mardi pas de billet car je me rends en France, puis je ferai en sorte de rédiger de courts articles sur ce sujet, de mon point de vue, des cygnes noirs qui tournent au dessus de nos têtes. Quelques pensées mais pas tous les jours, excusez-moi fidèles lecteurs.