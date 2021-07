Petite analyse de la politique française

Nous sommes aujourd’hui à moins d’un an de la seule élection qui intéresse les électeurs français, celle de la désignation du président de la République. À moins de l’arrivée d’un OVNI descendu de sa soucoupe volante qui ne soit pas l’un de ces politiciens dont l’attitude combinarde est lassante, on assistera peut-être à la même mascarade qu’en 2017. Cette mascarade version 2021 a commencé après les élections régionales et départementales qui ont confirmé la désaffection des Français pour la politique et ses acteurs : tous pourris donc je ne vote pas ! De Gaulle a été installé à l’Elysée sans que cela ne soit pour lui une occasion de s’enrichir. Il a toujours été très scrupuleux à ce sujet et encore aujourd’hui il représente un modèle qu’aucun politicien n’a été capable d’imiter. Ce qui dégoute les Français réside dans le fait que le métier de politicien semble n’exister que pour que les gagnants d’un scrutin s’en mettent plein les poches et je ne parlerai même pas ici de la corruption qui, une fois élus, finit de décrédibiliser ces pantins de la Commission de Bruxelles, de la BCE et de l’OTAN. Par conséquent tous les candidats au trône de président présentent un programme politique, social et économique qu’ils ne peuvent pas respecter puisqu’ils sont soumis à Bruxelles et ils le savent, donc ils mentent aux électeurs et ils en sont conscients.

Un homme nouveau bouleversant le fonctionnement sclérosé et corrompu du système politique français existe-t-il ? Un homme nouveau qui, comme De Gaulle, n’a pas besoin de se remplir les poches mais veut oeuvrer pour la France et le peuple français existe-t-il ? Je n’ai pas l’intention de dévoiler ici mes propres analyses mais cet homme existe. Ce ne sera certainement pas Marine Le Pen qui serait bien avisée de prendre sa retraite car la principale raison de la désaffection des électeurs à l’encontre de son parti et de son image est son renoncement à ses engagements qui étaient en un mot de quitter la zone euro et Bruxelles pour redonner sa souveraineté à la France. C’est aussi simple que cela et pourtant les analystes politiques n’ont pas bien compris le fond du problème du RN. Le système monétaire européen a été imposé par les Américains pour favoriser les économies des pays gravitant autour du poids lourd économique qu’est devenue l’Allemagne grâce au marché américain. Lorsque je vivais en Californie à la fin des années 1970 le « must » était de posséder une Porsche, une « buggy », comprenez une Volkswagen, ou une BMW qui étaient de meilleure qualité que les voitures de GM ou Chrysler. Les Américains ont en grande partie financé cet essor de l’industrie automobile allemande en aidant les revendeurs car il y eut les deux crises du pétrole et ces voitures allemandes consommaient beaucoup moins de « petrol » que les voitures américaines aux énormes moteurs. Pour vous donner une idée, lorsque j’étais en Californie j’avais acheté une Ford Maverick d’occasion à un étudiant anglais qui quittait UCLA. Le moteur, pour une petite voiture à deux portes selon les normes de l’époque, était un 6 cylindres en ligne de 3,8 litres de cylindrées, inutile de mentionner la quantité invraisemblable de « gasoline » qu’il fallait mettre dans le réservoir.

Les autres secteurs industriels allemands ont suivi l’engouement pour les automobiles allemandes et la réunification des deux Allemagnes a accéléré le processus de domination économique de ce pays sur l’ensemble de l’Europe. Suite dans le prochain billet.