D’où provient le SARS-CoV-2 ? Bonne question !

Je ne voudrais pas paraître un adepte des complots ou encore avoir l’air de m’impliquer dans un imbroglio politico-médiatique car fondamentalement je n’ai pas d’opinion au sujet de l’origine de ce virus qui a fait près de 4 millions de morts dans le monde, essentiellement des vieux dont l’espérance de vie était limitée, certes, mais tout de même un peu plus de morts que la grippe saisonnière pour cette tranche d’âge. J’ai donc rassemblé des informations disponibles et fait une lecture entre les lignes.

Le monde entier sait que la France a participé à la mise en place du laboratoire P4 de Wuhan en Chine et tout le monde sait également, et c’est à prendre en compte, que les Américains ont financé les recherches relatives à l’augmentation de fonctions infectieuses du SARS-CoV-1. Tous les curieux savent également qu’ils semble que le site de clivage appelé site furine dans la protéine « spike » aurait été introduit (au conditionnel car il n’existe aucune preuve formelle) dans l’ARN génomique du virus par manipulation en laboratoire afin de rendre le virus hautement infectieux pour l’homme. Tous les biologistes savent que lorsque l’on « passe » un virus en culture sur des cellules sensibles, par exemple pour produire massivement le virus dont il est question ici en vue de produire un vaccin sur des cultures de cellules Vero par exemple ou d’épithélium humain ou de souris humanisée, le virus mute spontanément et de plus en plus fréquemment en fonction des « repiquages ». Enfin tout le monde sait que des éleveurs de visons ont contaminé leurs animaux et qu’au sein des élevages apparut une multitude de mutants. J’arrête là cette énumération mais ce qu’il faut retenir pour l’instant est que le P4 de Wuhan était spécialisé dans l’étude des coronavirus de chauve-souris et que les mises au point de gains de fonction pouvaient avoir été en partie financés par les Etats-Unis, personne ne le saura jamais car ce type de recherches intéresse surtout l’armée.

Ce qui est troublant, très troublant, est le confinement total pendant 2 mois de la totalité d’une ville de 15 millions d’habitants. Les habitants n’avaient pas le droit de sortir de chez eux, ils étaient ravitaillés par des membres du parti pour simplement survivre, les rues étaient désertes, les usines fermées, les magasins barricadés, le marché « humide » totalement isolé par des grilles infranchissables. Des milliers de morts étaient évacués chaque jour et l’apparition de dizaines de milliers de malades nécessita la construction en urgence d’hôpitaux.

Voilà le point révélateur ! Les autorités chinoises savaient que des expériences de « gain de fonction » étaient en cours dans le P4 de Wuhan. Par un malencontreux effet du hasard, délibérément ou par négligence, la souche hautement infectieuse s’est retrouvée dans la nature et a provoqué cette épidémie locale. L’aéroport international de Wuhan est relié au centre-ville par une ligne de métro dont une station est proche du P4. Des études ont montré que l’épidémie s’est d’abord répandue le long de cette ligne de métro. Tous les expatriés, des milliers, ont quitté la ville et ont répandu le virus partout dans le monde sans qu’une quelconque précaution soit décidée par les pays d’accueil. Cette attitude irresponsable était-elle préméditée ? On est en droit de se poser la question !

Qu’aujourd’hui les Américains nient toute participation dans les travaux réalisés dans le P4 de Wuhan me paraît relever de la plus entière mauvaise foi. Que les Français n’aient pas correctement formé les personnels du P4 me paraît également spécieux. Bref, il reste que les autorités chinoises ont pris des mesures tellement sévères à Wuhan qu’elles me font dire qu’ils savaient quel était le danger. Quand une compagnie aérienne achète un nouvel avion elle forme ses pilotes … Jamais les Chinois ne collaboreront aux enquêtes y compris de l’OMS dont ils financent généreusement le fonctionnement. Tout le monde savait en Chine quelle était l’ampleur du danger potentiel mais jamais personne ne pourra le prouver. Je précise que tous les éléments d’information figurant dans ce billet ne sont pas une invention de ma part, ils ont été divulgués largement ces derniers mois sur une multitude de sites sur la toile.

Il reste maintenant un gros lézard à éclaircir quel que soit le résultat des enquêtes à Wuhan ou ailleurs comme par exemple dans les P4 de l’armée américaine en Caroline du Nord qui, comme par hasard finançait en partie les recherches effectuées dans le P4 de Wuhan. Pourquoi, comme par magie, les laboratoires pharmaceutiques occidentaux ont proposé avec des délais records aux gouvernements leurs pseudo-vaccins à base d’ARN messager, une approche jamais encore utilisée chez l’homme massivement alors que les Chinois ont préféré un vaccin traditionnel au même titre que celui de la rougeole constitué du virus entier inactivé obtenu avec des cultures de cellules Vero ? Savaient-ils que les pseudo-vaccins à ARN messager présentaient un danger pour la santé des personnes ? Alors que la Chine a décidé de traiter massivement la totalité de sa population avec de l’hydroxychloroquine pourquoi l’usine taïwanaise de fabrication de cette molécule, la plus importante du monde, a-t-elle été victime d’un incendie ? Il y a beaucoup trop de zones d’ombre pour croire un seul instant que cette épidémie n’a pas été fomentée dès le début pour satisfaire les intérêts de la Chine – j’ai de la peine à croire en cette hypothèse – ou pour le plus grand bénéfice des laboratoires pharmaceutiques occidentaux.