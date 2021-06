Le refroidissement du climat : seule issue pour mettre fin à la pandémie coronavirale ?

Ce dernier hiver 2021 le Texas, le plus méridional des Etats des USA avec la Floride, a été l’un des plus froids et enneigé jamais enregistrés. La ville de Corpus Christi a connu des bourrasques de neige et la région d’Amarillo, au nord de l’Etat, fut le témoin de températures inférieures à 0°C pendant plus d’une semaine. Selon les spécialistes des paléoclimats il s’agissait d’une des premières manifestations de la période de transition qui verra, dans un délai encore difficile à quantifier, apparaître un refroidissement progressif du climat. Ce climat dont tout le monde se préoccupe a fait dire à certains que cet hiver texan particulièrement froid et neigeux était une conséquence du « réchauffement climatique d’origine anthropique ». Un ancien Président de la République française avait même déclaré que le grand tremblement de terre du Kanto au Japon était une conséquence de ce réchauffement du climat. Dans la même veine certains analystes pervers ont aussi déclaré que l’épidémie de coronavirus était également provoquée par le réchauffement du climat. Il faut faire preuve d’une certaine abnégation intellectuelle pour croire en toutes ces billevesées.

Mais revenons au Texas. Après avoir traversé cet épisode sub-polaire les autorités politiques de l’Etat ont décrété le 3 mars 2021 que toutes les privations de liberté mises en place pour maintenir l’épidémie de coronavirus étaient levées : plus de port du masque, plus de restrictions d’accès dans les restaurants, plus de distanciation sociale, en quelque sorte la vie normale « comme avant ». Qu’en est-il aujourd’hui de cette épidémie qui préoccupe outre mesure les gouvernements occidentaux quand un « cluster » de mutants delta est détecté quelque part au point d’en rajouter une petite dose de privation des libertés ? Il n’y a plus aucune logique scientifique dans les décisions prises par les décideurs politiques et les esprits malveillants, en particulier les Démocrates du Texas, avaient prévu dans le courant du mois de mars une situation apocalyptique à la suite de la décision du gouverneur de l’Etat. Il n’en est rien. Voici les dernières statistiques publiques mises à jour le 24 juin 2021 : le 23 juin 40 % des Texans ont été complètement vaccinés, 1496 personnes sont toujours hospitalisées (87 de moins qu’une semaine auparavant), au 24 juin 1091 nouveaux cas confirmés, neuf de plus qu’une semaine auparavant, et le 24 juin enfin, 38 morts soit la moyenne sur les 7 jours précédents.

De nombreux gouvernements devraient se rendre compte que le Texas a pris une bonne décision car aucun désastre sanitaire n’a eu lieu. Il est même impossible d’invoquer le taux de vaccination de la population dans cette baisse spectaculaire puisque selon les « experts » en la matière la fameuse immunité de groupe ne pourra être atteinte que lorsque 80 % de la population aura eu son double shoot d’ARN messager. Alors que s’est-il passé de politiquement incorrect au Texas ? Puisque tout le monde, y compris ces « experts », nagent dans un océan de fausses hypothèses je propose que la froidure qu’a connu le Texas en ce début d’année 2021 a terrassé le virus. Il me vient à l’esprit une autre explication tout aussi improbable : laisser les gens tranquilles et ne plus leur empoisonner l’existence favorise leur résistance au virus. Vive la liberté !

Source : The Texas Tribune