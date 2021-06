Vaccin nouvelle technologie : non merci !

Nous allons tous devoir se faire injecter de l’ARN messager codant l’information étrangère reconnue par notre propre organisme pour produire la protéine « spike » du coronavirus. Il faudra se plier à cette injonction imposée par les décideurs politiques soumis à la pression de l’OMS, organisme onusien financé en grande partie par le vieux Bill et le gouvernement chinois et qui subit également la pression du puissant lobby de l’industrie pharmaceutique occidentale. Les évidences s’accumulent jour après jour au sujet de la dangerosité de cette technique innovante (sur le papier) imposée à des milliards de personnes innocentes et consentantes sous la contrainte administrative ou idéologique pour se transformer en animaux ce laboratoire.

Vous décidez de vous soumettre à cette thérapie génique pour pouvoir voyager, par exemple, mais vous ne disposez d’aucunes informations sur ce que sera votre état de santé dans un mois, un an ou dix ans. C’est compréhensible puisque les fabricants de ces produits n’ont pas eu matériellement le temps de faire ces études sur le moyen et le long terme. Ils ont laissé les gouvernement le soin d’utiliser les citoyens dont ils ont la responsabilité pour jouer le rôle d’animaux de laboratoire. Pire encore cet ARN messager oblige en quelque sorte l’organisme du volontaire au suicide en produisant la protéine spike pendant plus de 15 jours qui provoque des dégâts au niveau de la coagulation sanguine. Cette protéine se fixe sur un récepteur très abondant justement sur la face externe de la membrane des cellules épithéliales tant au niveau des muqueuses des voies respiratoires mais également des vaisseaux sanguins. La protéine que l’injection de cet ARN messager oriente l’organisme à produire est donc toxique car elle perturbe le processus de coagulation du sang. Certains scientifiques de très haut niveau (dont je ne fais certainement partie) ont déclaré que le SARS-CoV-2 était avant tout une maladie du sang provoquant des thromboses elles-mêmes responsables de lésions pulmonaires.

On veut massivement « vacciner » ou plutôt transformer tout un chacun en organisme génétiquement modifié pour maîtriser l’épidémie. C’est un leurre ! Voici une illustration de la protéine spike du SARS-CoV-2 (capture d’écran d’une conférence présentée à l’IHU de Marseille, France :

Cette protéine est essentielle pour que le virus se fixe sur les cellules épithéliales au niveau de l’enzyme de conversion de l’angiotansine. Comme on peut le constater cette protéine, compte tenu du mécanisme de réplication du virus va muter en réaction au moindre signal qu’il s’agisse du Remdesivir reconnu comme puissant agent mutagène mais également ce pseudo-vaccin. C’est la raison pour laquelle on assiste aujourd’hui à de graves cas d’infection chez des personnes « vaccinées » mais pas seulement car ce cas de figure d’hyper-sensibilité au virus suivi d’un « orage de cytokines » est bien connu. Faut-il rappeler les essais en phase III de Sanofi concernant leur vaccin devant protéger contre la dengue, essai réalisée aux Philippines ? Plus de deux mille enfants vaccinés ont été ensuite infectés par le virus et en sont morts alors que dans la très grand majorité des cas même les enfants survivent à cette fièvre, j’en sais quelque chose puisque j’ai attrapé la dengue aux Îles Marquises …

Pendant ce temps-là le compteur tourne : 15 nouveaux milliardaires actionnaires des laboratoires pharmaceutiques fabricant ce poison, entre 200 et 500 milliards déjà récoltés rétribuant les détenteurs du capital de ces entreprises comme par exemple Vanguard et BlackRock, sans compter les tests PCR qui ne servent à rien sinon à enrichir outrageusement les laboratoires d’analyse qui pratiquent ces tests sur ordre des autorités gouvernementales. Je rappelle ici qu’une « vaccination » comportant deux injections revient aux gouvernements entre 45 et 74 euros selon les prix fixés par les fabricants. Je n’invente rien, ces chiffres figurent dans un rapport de globaljustice.org.uk . C’est tout simplement écoeurant !