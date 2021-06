Dans la rubrique changement climatique …

Il y a 20000 ans +/- quelques milliers d’années la Terre s’est brutalement réchauffée et les immenses glaciers recouvrant la totalité des Alpes, la grande majorité de l’Europe occidentale et de la mer du Nord entamèrent une fonte qui fit remonter le niveau des mers de plus de 130 mètres. Ce processus dura près de 10000 et ce réchauffement atteignit sont maximum entre 10000 et 6000 avant nos jours. Depuis 6000 ans le climat de la Terre a tendance à se refroidir et rien ne modifiera ce processus vers le retour d’une nouvelle glaciation qui à nouveau recouvrira une grande partie de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Asie. C’est inexorable car il s’agit de la conséquence directe de la mécanique céleste décrite en 1920 par l’astronome serbe Milutin Milankovic. Son hypothèse a été largement confirmée à l’aide de toutes sortes de techniques de paléoclimatologie. Ces cycles d’environ 100000 ans se reproduisent ainsi au cours des âges géologiques.

Nous, humains insignifiants habitant une planète tout aussi insignifiante, sommes persuadés que nous allons modifier le climat de la Terre par des émissions infimes de gaz carbonique. Dans notre immense arrogance nous avons oublié qu’il est impossible de modifier les modifications orbitales de la Terre autour du Soleil ni les modifications de son axe de rotation par rapport au plan de l’écliptique. Pire encore nous croyons, par notre activité sur cette Terre, modifier le bilan du flux d’énergie solaire arrivant sur la planète et de son effet sur le climat global. C’est être fou que de penser cela. Le climat de la Terre a toujours varié et il continuera à fluctuer que l’espèce humaine soit encore présente ou ait depuis longtemps disparu.

Il y a 8000 ans la température moyenne de la Terre était supérieure de 1,2 degrés à celle qui sévit durant ce que l’on a appelé le « petit âge glaciaire ». Durant ce petit âge glaciaire d’environ 2 siècles et demi la température moyenne chuta de seulement 0,5 degrés par rapport à celle de l’optimum climatique médiéval qui eut lieu entre 1000 et 800 ans avant aujourd’hui.

Depuis le début du XX e siècle une activité solaire assez exceptionnelle a comblé ce déficit de même qu’il y eut un réchauffement il y a 2500 ans qui favorisa l’expansion de l’Empire romain et lors de cet optimum de l’Holocène, entre 9000 et 6000 ans avant ce jour, les hommes inventèrent l’agriculture car il faisait beaucoup plus chaud avec des pluies abondantes ayant transformé le Sahara d’aujourd’hui en une savane verdoyante. C’est fini, cet âge d’or des civilisations humaines naissantes en dehors des zones intertropicales qui resteront toujours chaudes et humides est terminé.

Le réchauffement de ces dernières 100 années n’est qu’un bref répit. Nous avons déjà parcouru depuis 20000 ans 20 % du chemin qui reste pour atteindre une nouvelle glaciation. Ce long cheminement est marqué par des soubresauts dont on ignore encore les causes. Les modifications de l’activité solaire jouent certainement un rôle mais elles se traduisent par une modification des oscillations de l’Atlantique Nord (NAO).

Durant l’optimum climatique de l’Holocène les NAO étaient positives en ce sens qu’elles favorisaient la végétation dans d’immenses espaces aujourd’hui désertiques. La zone de convergence intertropicale (ITCZ) était plus septentrionale qu’aujourd’hui. Cette zone descend déjà vers l’Equateur et la diminution de l’activité solaire considérée comme acquise par de nombreux spécialistes va probablement accélérer ce processus. Au sud du Tropique de Capricorne il n’y aura pas trop de changements car il y a beaucoup plus d’océans que de terres émergées. Pour conclure ce rapide aperçu il est urgent d’abandonner le fantasme de l’effet de serre du CO2 et de s’atteler à de vrais projets pour la survie de l’humanité car il n’y a pas de plan B. Installer une colonie sur Mars est suicidaire, même protégés par d’épais scaphandres les pauvres volontaires se feront littéralement griller par les rayons cosmiques. Nous sommes donc condamnés à nous faire tout petits et à subir les changements du climat qui ne dépendent pas de notre activité, quelle qu’elle soit celle-ci.

Relire : https://jacqueshenry.wordpress.com/2021/06/06/rechauffement-ou-refroidissement-co2-ou-pas-co2/

