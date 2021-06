Retour sur le billet mis en ligne sur ce blog le 17 juin 2021

Chers lecteurs de mon blog, je suis jaloux de ma liberté d’expression qui je l’espère ne sera pas mise en cause par le site WordPress (payant) car ce serait un précédent incalculable dans le monde de l’information libre. En ce qui me concerne mes sujets de prédilection sont la biologie et l’énergie nucléaire car je connais dans le détail ces deux domaines. Pour le reste je me suis intéressé au climat pour comprendre avec objectivité de quoi relevait par exemple l’effet de serre, ce qui m’a obligé à me documenter inlassablement et faire finalement la part des choses. Ayant acquis une solide culture scientifique au cours de mes études universitaires, tant en physique qu’en chimie ou en biologie, je considère, modestie mise à part, que si la violation d’une loi fondamentale de la physique ou un principe également fondamental de la biologie est violé alors je me documente pour tenter de faire la part du vrai et du faux. Il est de plus en plus commun et de plus en plus regrettable que des personnalités politiques ou médiatiques mettent en avant des thèses totalement en contradiction avec la vraie science, celle pour laquelle il a fallu des siècles afin qu’elle soit établie, Aujourd’hui, à l’ère des médias omniprésents et des smartphones, il est devenu improbable qu’un individu quelconque puisse se forger une opinion claire tant de l’évolution de la science que de la politique ou de l’économie.

Pour arriver à se faire une idée précise de la biologie moderne il faut lire des articles scientifiques et surtout se plonger dans les fameuses « supplementary informations » que personne ne lit car pourtant c’est là que se trouve le plus souvent la clé de la compréhension. Et je me donne cette peine. Quand je détecte par hasard une information intéressante susceptible d’alimenter mon blog je suis le plus souvent découragé si j’entreprends de rechercher une autre source permettant sinon de confirmer du moins de corroborer celle-ci car c’est le plus souvent impossible. Je citerai un seul exemple : cherchez sur Wikipedia l’optimum climatique médiéval, il a tout simplement disparu !

En ce qui concerne les données de santé de l’Etat d’Israël collectées depuis le début de la campagne de vaccination en janvier 2021 elles ne sont pas disponibles pour le public car elles sont tenues secrètes. En effet le gouvernement israélien a négocié avec les fournisseurs de vaccin des prix avantageux contre l’ouverture de toutes les données de santé de plus de 5 millions de personnes. On ne connaîtra jamais avec précision quelles sont les incidences des effets secondaires de ces pseudo-vaccins. Reste à expliquer l’empressement injustifié de tous les gouvernements occidentaux pour imposer cette vaccination aux populations quel que soit leur âge et leur état de santé.