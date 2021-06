La société française Framatome, partenaire avec EDF de la construction des deux EPR de Taishan en Chine, a envoyé un courrier à la chaine américaine CNN bien connue pour sa recherche de scoops pour l’informer que l’un des réacteurs rejetait de la radioactivité au delà des normes permises. Framatome n’a pas cru ni opportun ni élégant d’en informer les autorités chinoises avant cette « fuite » d’une information provenant comme on pouvait s’y attendre de l’AFP, agence elle-même avide de sensationnel. C’est tout simplement consternant quand on constate que le sieur Jadot en France, farouche opposant au nucléaire , a repris l’information pour en faire des gorges chaudes.

Il faut mettre les choses au clair. Le réacteur d’un EPR contient 241 assemblages de combustible et ces assemblages comportent chacun 265 « crayons », des tubes en acier au zirconium contenant des pastilles d’uranium naturel et également enrichi en isotope 235. Il est prévu lors du fonctionnement d’un réacteur nucléaire qu’un des crayons puisse se fissurer et laisse alors échapper du xénon-135 dont la demi-vie est de 9 heures. À côté de ce xénon les réacteurs nucléaires rejettent également du tritium. Les quantités rejetées sont toujours infimes et parfaitement contrôlées. Il existe des normes strictes relatives à ces émissions dans l’atmosphère dans quel pays que ce soit y compris en Chine dont les installations électro-nucléaires sont régulièrement inspectées par les ingénieurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Normalement les assemblages sont tous contrôlés au cours de ce qui est appelé un « sipping-test ». Il consiste à introduire l’assemblage dans un tube vertical équipé d’une multitude de microphones ultra-sensibles et d’établir une dépression dans ce tube. Si un crayon est fuyard l’analyse des données sonores permet de localiser le crayon et de le changer le cas échéant. Tous les assemblages de combustibles sont soumis à ce contrôle.

Les autorités chinoises n’ont rien observé d’anormal et n’ont fait état d’aucune alerte au niveau du site de Taishan. EDF, partenaire à hauteur de 30 % de ce projet n’a pas commenté le message de Framatome. Il pourrait s’agir d’une malveillance de la part d’un des employés de cette société compte tenu de l’indélicatesse du procédé utilisé. Il est nécessaire d’ajouter ici que Framatome est le maître-d’oeuvre de l’îlot nucléaire de Flamanville dont la mise en fonctionnement est retardée pour des problèmes de soudures et que l’EPR finlandais dont l’îlot nucléaire était également confié à Framatome n’est toujours pas raccordé au réseau. Encore une « fake-news » pour occuper l’opinion ou fait-elle ressortir un profond malaise au sein de Framatome ? Il est vrai que « Fra » a de quoi être au bord de la dépression puisque le projet Hinkley Point C devra être assuré dans les temps et les vieilles querelles entre EDF (qui a démenti toute fuite sur le site de Taishan) et cette société n’ont jamais cessé depuis la construction du premier PWR, en l’occurence Fessenheim-1 qui a été mis en liquidation à la suite d’une saute d’humeur électorale de Sarkozy reprise par Hollande puis Macron.