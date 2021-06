De qui se moque-t-on ? 2. le SARS-CoV-2

Lors d’une récente interview le Professeur Toubiana a repris les statistiques issues de l’organisme officiel de l’Etat français, je veux dire l’INSEE. Je rappelle que Monsieur Toubiana n’est pas médecin mais statisticien. En ce qui concerne la mortalité due au SARS-CoV-2 en France pour la seule année 2020 tout a été raconté, publié, ressassé par les médias dans le seul but de terroriser la population afin que les décideurs politiques imposent des mesures de privation de liberté, la nécessité de porter des masques, de procéder à des tests de diagnostic par RT-PCR. Cette préparation psychologique a abouti à ce qui avait été imposé par le puissant lobby pharmaceutique : obliger les populations entières de se soumettre à une pseudo-vaccination à l’aide d’injections d’un produit dont jamais personne ne connaissait ni l’efficacité ni les éventuels effets secondaires.

Cette attitude des décideurs politiques et toutes les mesures brouillonnes qui ont été décidées ont la conséquence de l’effet incroyablement néfaste des modélisations apocalytiques de Neil Ferguson, auréolé de son appartenance à l’intelligentsia universitaire britannique. On aurait pu tout aussi bien demander à la petite Greta ce qu’elle préconisait pour combattre cette épidémie. Pour un statisticien pragmatique comme Toubiana y a un gros problème dans toute cette sombre histoire de virus et ce spécialiste de l’étude mathématique des épidémies sait de quoi il parle ! Dès la mise en place des tests de dépistage par RT-PCR les populations ont été bombardées par les médias et les politiciens de statistiques, une stratégie qui entrait dans le registre de l’asservissement de la population par la peur. Pour bien être certain que cette stratégie d’épouvante allait fonctionner ordre fut donné aux laboratoires accrédités de faire fonctionner ces machines PCR jusqu’à 45 cycles d’amplification. Et puis comme le nombre de « cas » positif ne diminuait pas malgré toutes les mesures coercitives décidées alors le seul salut est devenu cette pseudo-vaccination.

Toubiana a donc tout simplement repris les statistiques officielles du gouvernement français et voilà ce qu’il a trouvé : 2020, toutes causes confondues, il y a eu 650000 décès. Pour analyser cette donnée et la comparer aux années précédentes il a fallu effectuer des corrections pour tenir compte du vieillissement de la population. Ce vieillissement inexorable est le résultat du « baby-boom » de l’après-guerre mais en partie seulement car les générations de la deuxième guerre ont atteint la tranche d’âge des plus de 75 ans. Or le SARS-CoV-2 a surtout atteint les personnes de plus de 75 ans avec une moyenne d’âge de 83 ans +/- 10 ans. Toubiana, après analyse de toutes les données statistiques disponibles en est arrivé à la conclusion sans appel que la surmortalité induite par le coronavirus a atteint en 2020 la gigantesque figure de 3,7 %. Faites vous-même le calcul, c’est surprenant : on arrive a une surmortalité de 24000 personnes ! Comment Toubiana explique-t-il ce résultat qu’il compare à la surmortalité de la canicule de 2007 (17000 morts) qui a disparu des mémoires ? À la louche le coronavirus a surtout tué des personnes dont l’espérance de vie était limitée à moins d’une année, statistiquement parlant. Les 24000 personnes expliquant cette surmortalité auraient pu vivre encore quelques années toujours statistiquement parlant mais sans prendre en compte les « co-morbidités », encore un mot qui est devenu commun dans les conversations depuis 2020. Bref, on s’est bien moqué de tous les citoyens pour le plus grand profit des laboratoires pharmaceutiques. C’est la vie moderne et ce n’est qu’un début.