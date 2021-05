Politique française : l’armée française ne va pas apprécier

Le voyage de Macron à Kigali pour manifester la culpabilité de l’armée française dans le génocide des Tutsis à coup de machettes ne va pas vraiment être appréciée par les gradés de l’armée française qui se trouvaient sur le terrain à l’époque. Les militaires français ont cru bien faire en évitant une guerre civile armée ouverte. Ils ont oublié que tout le monde avait des machettes … Encore un camouflet contre l’armée de la France après le mea culpa sonnant vraiment faux en Algérie il y a quelques mois. Macron n’a pas fait mention des massacres (entre 3 et 5 millions de morts) perpétrés par les Tutsis dans le pays voisin, le Congo-Brazzaville, dont l’objectif était de mettre la main sur les mines de koltan car le Rwanda n’a que de la terre à cultiver et rien dans son sous-sol. Qu’est-ce que Macron est allé faire à Kigali, reçu par Kagame qui a tellement de sang sur les mains qu’on ne sait pas s’il porte toujours des gants rouges ? Personne ne s’est posé de question au sujet du soutien à cette époque des Américains à l’actuel président rwandais qui a été le vrai acteur de ce génocide.

En être arrivé à une telle bassesse diplomatique révèle la nature de cet homme qui a été élu par erreur par les Français. Quand Macron s’est rendu à Alger pour présenter ses excuses au sujet du colonialisme « inhumain » de la France il a oublié de mentionner le massacre systématique des harkis, ces employés de la République française, dont 130000 ont pu échapper à ce triste destin avec la complicité de l’armée française alors de près de 300000 autres harkis, citoyens français et serviteurs de la France, ont été massacrés par le FLN. Par deux fois Macron a ignoré l’histoire, à croire qu’il était nul en classe. Et cet homme est président de la France.

L’accumulation de ces deux coups de pub ne va certainement pas bien être perçue par ceux qui ont combattu en Algérie ou encore ont tenté par leur présence sur place de faire régner le calme au Rwanda. Les Français, ceux qui ont étudié l’histoire de leur pays, peuvent comprendre le présent mais ces Français qui n’ont aucune connaissance de l’histoire de la France ne disposent d’aucun moyen pour posséder cette compréhension. On ne peut pas comprendre le présent sans connaître le passé. Et dans le cas du Rwanda il y a encore tellement de zones d’ombre qu’il eut été préférable de ne pas envisager cette opération de repentance.

Il est surprenant de constater que ce mouvement de culpabilité (au nom de la France) du Président français a en quelque sorte « fait tache d’huile » puisque l’Allemagne a décidé de battre sa coulpe au sujet du massacre des Herero et des Nama entre 1904 et 1908 en Namibie alors que ce pays s’appelait Afrique allemande du Sud-Ouest. Le but de ces massacres était de développer une agriculture intensive, belle motivation. À la fin de la première guerre mondiale ce territoire fut administré par la Société des Nations puis confié à l’Afrique du sud. Avec les années ce génocide tomba dans l’oubli et ce n’est que le 27 mai de cette année que le gouvernement allemand a décidé de s’excuser. Quand les Américains s’excuseront-ils des massacres des Amérindiens des Grandes Plaines ?