Une incroyable coïncidence !

Alors qu’une tribune de généraux de l’armée française à la retraite et chaussés de charentaises paraissait sur un site cryptique destiné aux membres de l’armée d’active de la France paraissait le même jour, 13 avril 2021, une tribune adressée cette fois par des hauts gradés de l’armée américaine retraités à l’intention de l’administration Biden. Une coïncidence ? Pas si sûr qu’on ne pourrait l’imaginer. En fait l’armée américaine dans son ensemble est lasse de ces guerres indéfinies dans leur durée et jamais gagnées et ce malaise a été exacerbé récemment par la dislocation de l’appareil législatif américain. Il suffit de lire ce paragraphe paru sur le site Strategic-Culture.org :

« En écho à une lettre écrite par un groupe de hauts-gradés de l’armée française informant le Président Emmanuel Macron que le pays se trouvait confronté à une guerre civile possible les militaires U.S ont adressé une lettre similaire au Président Joe Biden : Notre nation se trouve au bord d’un profond péril. Nous sommes entré dans un combat pour la survie de notre République constitutionnelle comme jamais auparavant depuis sa fondation en 1776. Le conflit se situe entre les partisans du socialisme et du marxisme contre les partisans de la liberté et des droits individuels tels qu’ils figurent dans la Constitution ».

Voici en anglais ce texte intégral : https://img1.wsimg.com/blobby/go/fb7c7bd8-097d-4e2f-8f12-3442d151b57d/downloads/2021%20Open%20Letter%20from%20Retired%20Generals%20and%20Adm.pdf?ver=1620643005025

La situation de la France et des USA à ce jour présente des similitudes troublantes. Les statistiques relatives au chômage, au déficit budgétaire et y compris au nombre de personnes victimes du coronavirus sont largement falsifiées. Ces deux pays sont gouvernés par des amateurs corrompus. Ces deux pays ont vendu leur âme aux puissances financières et ne se préoccupent absolument plus des citoyens, ni des petites entreprises, ni des petites villes et villages. Dans ce deux pays c’est le « deep state », c’est-à-dire l’administration tentaculaire, qui gouverne et cette administration est entièrement corrompue. Les forces politiques dirigeantes de ces deux pays sont infiltrées par des idéologues crypto-marxistes issus des mouvements universitaires de pensée des années 1960 à 1980 qui veulent imposer leurs vues au peuple.

Afin de mieux s’assurer de leur pouvoir sur les peuples ces multiples groupuscules des deux côtés de l’Atlantique Nord répandent l’usage de drogues et de mœurs contraires à l’intégrité physique et morale de l’être humain dans le seul but d’asservir leurs peuples. Le SARS-CoV-2 et le dérèglement du climat ne sont que des prétextes pour que ces organisations avancent leurs pions sur l’échiquier politique et tant Macron que Biden mettent à profit ces opportunités en ce moment même pour accomplir ce grand dessein totalitaire.

Je n’ai aucune aversion pour l’armée. J’ai passé le conseil de révision (qui n’existe plus) en exhibant mes parties génitales devant un aréopage de militaires. J’ai bénéficié d’un sursis pour poursuivre mes études universitaires et quand j’ai été convoqué aux trois jours (qui n’existent plus) j’étais père de deux enfants et on m’a prié de retourner dans mon foyer. Sans armée un pays n’est pas, même la Suisse neutre dispose d’une armée, mais avec une armée qui se désintéresse des évènements intérieurs de son pays, ce pays n’existe pas non plus. J’admire donc le courage de ces hauts gradés tant français qu’américains qui ont osé alerter leurs gouvernements respectifs de l’état de déliquescence avancée tant morale que sociale de leur pays.