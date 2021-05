Le secret du Pyrethrum enfin dévoilé

Le « pyrethrum » est une décoction des fleurs séchées de la famille des chrysanthèmes (Tanacetum cineraariifolium) connues depuis des centaines d’années pour ses propriétés toxiques à l’égard des moustiques et pour ses propriétés répulsives. La matière active toxique pour les insectes a été identifiée, largement étudiée et exploitée, il s’agit des pyréthrines I et II. Cependant l’effet légèrement répulsif de la décoction traditionnelle n’avait jamais été élucidé jusqu’à une étude récente plurinationale comprenant des biologistes américains, chinois, japonais et brésiliens (lien en fin de billet). Pour étudier les récepteurs olfactifs du moustique il s’agit d’un véritable défi car ces récepteurs se trouvent sur des cils microscopiques tapissant le tronc de l’antenne de l’insecte. Il a fallu mettre au point une technique électrophysiologique utilisant des électrodes microscopiques pour être capable de détecter le potentiel d’action des terminaisons nerveuses tapissées de récepteurs olfactifs. Le moustique utilisé dans cette étude a été l’anophèle gambiae après avoir vérifié que le gène codant pour la protéine réceptrice était bien conservé parmi les espèces de moustiques vecteurs de maladies virales ou parasitaires.

Au cours de cette étude il a été montré que bien que non répulsifs les pyrèthres eux-mêmes agissent au niveau des cils olfactifs des antennes du moustique en bloquant également les canaux sodium des terminaisons nerveuses de ces cils. Il a alors été nécessaire d’identifier le produit répulsif contenu dans l’extrait appelé pyrethrum puisque cet extrait de chrysanthèmes séchées ne semble pas lui-même présenter de propriétés répulsives. La molécule chimique identifiée est le (E)-beta-Farnesene (EBF) qui provoque une forte réponse électrophysiologique au niveau des cils sensoriels des antennes du moustique :

Ces travaux d’une minutie extrême ont donc ouvert la voie vers la synthèse de nouvelles classes de répulsifs comme par exemple le citronellyl cyclobutanecarboxylate récemment mis au point, un dérivé du citronellol. Source et illustrations : https://doi.org/10.1038/s41467-021-22847-0