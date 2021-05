Brève. Que se passe-t-il en France ?

L’armée française dispose de ses propres services de renseignements et quand des généraux en charentaises osent écrire que la situation est dégradée ils savent très bien de quoi ils parlent. L’ancien maire de Lyon, ancien ministre de l’Intérieur, a démissionné car il savait que cette situation serait incontrôlable à brève échéance. Alors que se passe-t-il en France ? 3000 cambriolages par jour, 40000 voitures brûlées chaque année, une agression sous la menace d’une arme blanche toutes les 30 secondes … Devant ces faits la police n’est même pas autorisée à utiliser son arme de service pour se défendre. La police travaille pour aucun résultat puisque la justice ne fait pas son travail et les malfaiteurs sont relâchés sur l’heure et recommencent à nuire le lendemain. Il y a en France près de 300 zones de non-droit impossibles à contrôler et tout peut y arriver.

Si un autre policier est abattu comme un lapin dans les prochains jours alors la police ne tiendra plus compte des ordres émanant de plus haut et ce sera la guerre. Voilà ce qu’ont voulu dire ces gradés de l’armée à la retraite qui, pour la plupart, ont connu le feu et la guerilla. Ils savent de quoi ils parlent et il est normal qu’ils se tiennent prêts si la situation se dégradait en quelques heures au cas où un policier exacerbé tuait une ou deux personnes dans une banlieue de n’importe quelle ville de France. Voilà ce qu’ont voulu signifier dans leur lettre ouverte ces hauts gradés de l’armée.

Réellement la France est au bord d’une véritable guerre civile, les militaires le savent, en haut lieu au gouvernement tout le monde le sait, une toute petite anicroche entre deux policier et quelques frappes armées de Kalashnikov, achetées sur le marché souterrain avec l’argent de la drogue, comme il y en a des milliers dans les banlieues, et ce sera un embrasement généralisé alors la police et la gendarmerie seront débordées et inévitablement l’armée devra réagir. Voilà ce qu’on peut dire sans se voiler la face et sans faux-fuyants. Et ce n’est pas le cas de la presse bien-pensante ni du Ministre de l’Intérieur qui n’ont rien trouvé de mieux pour dissimuler cette situation inquiétante que de dénigrer ces militaires à la retraite. C’est une honte …Quand les dirigeants politiques dénigrent l’armée de leur propre pays c’est le début de la fin.

Je rappèle à mes lecteurs que j’ai publié le texte intégral de la déclaration des hauts gradés à la retraite sur ce blog : https://jacqueshenry.wordpress.com/2021/04/28/actualite-la-france-est-au-bord-du-chaos/ relisez-le, vous ne trouverez aucun appel à l’insurrection mais seulement une mise en garde alarmante au sujet de faits que personne, au plus haut niveau du gouvernement, n’ignore.