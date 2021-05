Attention aux tests PCR et à l’appel incessant à la vaccination

Article de Peter Koenig paru le 8 mai 2021 sur le site globalresearch.ca dont la version française a été revue par mes soins. Hyperliens en bleu. Bonne lecture. J’ajouterai que cet article n’est pas nécessairement conforme à mon opinion personnelle. Un prochain billet sur ce blog décrira mon appréciation au sujet du document de Peter Koenig.

La validité du test PCR a été remise en question pendant des mois, sinon depuis le tout début de la pandémie déclarée de covid-19, y compris récemment également par l’OMS .Cependant, ce test nous est toujours et de plus en plus imposé. Ceci malgré le fait que de plus en plus de preuves scientifiques apparaissent indiquant que le test n’est absolument pas adapté pour déterminer si une personne est «infectée» par le coronavirus. Selon certains scientifiques, il y a jusqu’à 90% de faux positifs. En outre, un résultat positif dans 97% des cas n’indique pas que vous en souffrirez. Surtout les jeunes et les personnes sans comorbidités présentent rarement des symptômes.

D’autre part, il y a une volonté incessante de la part des pays occidentaux, avant tout l’Europe et les États-Unis, de vacciner-vacciner-vacciner – et cela avec une substance qui n’est même pas qualifiée de vaccin, à savoir un nouveau type de ce qu’on appelle aussi une thérapie génique, une injection d’ARN messager qui affectera le génome humain et très probablement l’ADN humain.

Les fabricants pharmaceutiques les plus connus de ces substances de type ARNm, faussement appelés vaccins, comprennent Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson (J & J) et quelques autres sociétés de la l’Alliance GAVI, émanation de la Fondation Bill (Global Alliance pour les vaccins et les immunisations), également appelée Vaccine Alliance, située à Genève à côté de l’OMS.

Cette thérapie n’a pas été testée. Aucun essai substantiel sur les animaux. Dans les quelques essais sur animaux réalisés sur des furets et des rats, tous les animaux sont morts. Réclamant une urgence, la Food and Drug Administration (FDA) reconnaît la gravité de l’urgence de santé publique actuelle et a accordé une soi-disant demande d’utilisation d’urgence (EUA) pour ce qui est effectivement une thérapie génique, pas un vaccin. Par conséquent, d’autres essais sur les animaux ont été omis et ce traitement génique expérimental est allé directement aux humains – qui agissent maintenant comme des cobayes.

Pour les énormes risques et dangers de cette thérapie, consultez la récente interview exclusive avec Lifesitenews.com (7 avril 2021) et le témoignage de l’ancien vice-président et directeur scientifique de Pfizer, Mike Yeadon , qui déclare: « Votre gouvernement vous ment dans une histoire qui pourrait conduire à votre mort ». Voir l’interview complète ici .

Il semble que la soi-disant vaccination et les tests soient liés dans des proportions inverses, c’est-à-dire que moins de personnes se portent volontaires pour prendre le vaccin, plus les gouvernements imposent ces faux tests PCR à la population. Dans de nombreux pays, la Suisse est un exemple typique, les gouvernements « autorisent » les écoles à tester les écoliers, y compris la maternelle jusqu’à quatre fois par mois, et les entreprises peuvent faire de même, pour la « sécurité des collègues » – peu importe que la plupart des gens dans de nombreux pays travaillent encore à partir de leur bureau à domicile. Ne pas se soumettre à un test ou à un vaccin hautement discutable peut entraîner un licenciement – la perte de votre emploi. C’est aussi sombre et effrayant que cela et c’est devenu une paranoïa (coronavirale).

Maintenant, ils ont introduit des « kits d’auto-tests » vendus ou distribués par les pharmacies. Malgré une propagande intense, la plupart de ces tests achetés et subventionnés par le gouvernement restent dans les entrepôts des pharmacies, car de moins en moins de gens sont prêts à se soumettre à cette folie. En plus de tout cela, vous ne devez rapporter que les tests positifs des auto-tests – une distorsion ascendante supplémentaire de la fausse image de toute façon du soi-disant « taux d’infection ». Et personne ne semble demander pourquoi. Ou s’ils le font, ils ne le font pas ASSEZ FORT.

Bien sûr, plus le nombre de tests positifs est élevé, plus la volonté de vacciner est élevée, de sorte que la propagande le suppose, et sinon, meilleure est la justification de plus de verrouillages, plus de peur – et encore – peut-être – plus de volonté de vacciner. Vous voyez – toutes les actions conduisent à plus de peur et finalement à «plus de vaccination». C’est comme si les pays se voyaient attribuer un quota de vaccination qu’ils doivent respecter, et il ne semble pas y avoir de mesure de coercition suffisamment forte pour amener les gens à se soumettre à ce terrible coup non testé.

Même le top-doc américain, le Dr Anthony Fauci, exprime ses doutes sur l’efficacité des vaccins. Regardez ici .

On peut également se demander pourquoi l’Europe et les États-Unis n’autorisent pas le Spoutnik V russe ou l’un des vaccins chinois lancés au niveau international. Peut-être parce que ces vaccins sont de vrais vaccins, basés sur une expérience de plusieurs décennies, la méthode traditionnelle d’injection d’un virus affaibli ou mort qui réagira au contact d’un virus vivant et créera des anticorps pour créer une immunité – sans affecter votre ADN.

Il devient de plus en plus évident qu’il existe un programme spécial derrière cet engouement féroce pour les tests et la vaccination. Pour couronner le tout, et pour se rapprocher d’une explication à tout cela, un rapport récent suggère (encore à confirmer) que selon l’Université Johns Hopkins, vous pouvez être vacciné avec un test PCR, même sans le savoir (11 avril 2021). Voir ici pour plus de détails .

Alors, pourquoi la « vaccination » est-elle si importante ? Et surtout la vaccination par injection de type ARNm. Une des raisons peut être la suivante : tel que rapporté par The Daily Mail et RT .

Les scientifiques du Pentagone révèlent une micropuce qui détecte le COVID-19 dans votre corps. La technologie a été développée par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), qui opère pour le Pentagone. La micropuce ne manquera pas de susciter des inquiétudes chez certains au sujet d’une agence gouvernementale implantant une micropuce chez un citoyen. Et qui sait ce que la micropuce fait d’autre dans votre corps. Tout ce qui vient de la DARPA n’est pas aussi bénin qu’on le croit, et n’est certainement pas une attraction ou un moyen de convaincre pour les gens qui ne sont de toute façon pas désireux de se faire piéger par les coronavirus. De plus, du fait des dommages collatéraux de ces toxines non testées qui se présentent sous forme de vaccins, les effets secondaires immédiats sont déjà d’un ordre de grandeur plus élevés que ceux des vaccinations conventionnelles. Le Defender (Children’s Health Defense – CHD) répertorie les chiffres statistiques du CDC, selon lesquels le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) a reçu des données selon lesquelles entre le 14 décembre 2020 et le 1er avril 2021, un total de 56869 événements indésirables ont été signalés, y compris 2 342 décès – une augmentation de 93 par rapport à la semaine précédente – et 7 971 « blessures graves », en hausse de 245 au cours de la même période. Ceci est le dernier en date du CDC . Toujours selon le CDC , ces chiffres sont largement sous-estimés.

En janvier 2019, l’ OMS a défini le nombre croissant de critiques des vaccins comme l’une des dix plus grandes menaces pour la santé mondiale, et depuis le fiasco sans précédent de la vaccination contre le coronavirus, le nombre de refus de vaccination s’est multiplié. Pendant ce temps, une résistance émerge même au sein de la communauté médicale conventionnelle. Mais les cerveaux de l’OMS continuent d’insister sur un taux de vaccination irréaliste d’au moins 70 pour cent. Pourquoi cette formidable pression pour la vaccination ? Nous savons que le taux de mortalité du SARS-CoV-2 est comparable à celui d’une grippe commune, voir le Dr Fauci dans « Navigating the Uncharted » évalué par des pairs. En écoutant le Dr Yeadon, nous savons également que la vaccination n’est pas nécessaire, car il existe de nombreux médicaments efficaces de prévention et de guérison.

En plus des effets secondaires immédiats, les dommages collatéraux à moyen et long terme peuvent être beaucoup plus importants. Le Dr Yeadon, ancien vice-président de Pfizer, affirme que dans deux ou trois ans, nous pourrions voir des décès massifs de type génocidaire dus à des injections de type ARNm, regardez ça .

Il est de plus en plus clair que derrière cette campagne de vaccination anti-coronavirus, il y a un agenda eugénique aux proportions gigantesques. Cela a également été récemment reconnu par le principal avocat allemand des droits de l’homme, le Dr Reiner Füllmich, membre du comité d’enquête Corona, qui enquête à l’échelle mondiale sur les poursuites en cas de signalement frauduleux de vaccinations contre le coronavirus, des tests et conduisant à des « nombres de cas » frauduleux, et à une volonté massive d’insuffler la peur à la population. Lui et son équipe lancent plusieurs recours collectifs aux États-Unis et au Canada, ainsi que plusieurs poursuites contre des particuliers et des institutions en Europe et aux États-Unis. Il appelle ces procès à venir « Nuremberg 2 », d’après les procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale.

Dans une récente interview (12 avril 2021), le Dr Füllmich a déclaré qu’il voyait la lumière au bout du tunnel. Il a également dit à propos des mesures Corona, «Ce sont les pires crimes contre l’humanité jamais commis. Les quelques personnes qui peuvent encore penser de manière indépendante, environ 10 à 20% de la population, savent que la question n’a jamais été celle d’un virus ou de la santé humaine, mais d’une diminution massive de la population mondiale et de son contrôle total. Voir l’interview complète ici .

Ajoutez à l’horrible avenir mortel pour peut-être des centaines de millions de personnes à cause des vaccins, que plus de substances de type ARNm seront implantées chez des personnes âgées et jeunes, y compris des enfants, à leur insu, par des tests répétés autoritairement.

Si nous suivons les paroles de l’expérimenté Dr Mike Yeadon, ancien vice-président en chef de la science pour Pizer, nous pourrions être en train de mourir en masse – un génocide pur et simple – dans quelques années.

Et cela en plus des dommages collatéraux sociaux, économiques et sanitaires déjà perpétués par de fausses données covid et les mensonges du gouvernement inculquant la peur , laissant des centaines de millions de personnes dans la misère, le désespoir et la famine abjecte conduisant à la mort. Le dépeuplement massif est-il un objectif de cette fraude ?

Par conséquent, soyez conscient d’une exposition encore plus grande au risque en acceptant l’appel incessant pour des tests , des tests et plus de tests. Soyez vigilant et conscient et suivez la vérité.