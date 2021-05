La dette de la France a atteint des niveaux stratosphériques

Selon un analyste financier dont j’ai oublié le nom d’autant plus que je n’ai pas noté le lien de son exposé a déclaré que le PIB de la France n’atteindrait que 2150 milliards d’euros en 2021 en raison des pertes fiscales dues à la baisse des activités industrielles et commerciales et de la chute de la consommation des ménages. Ce PIB était encore d’environ 2300 milliards en 2019. En 2019 la dette officielle de l’Etat français atteignait un peu moins de 115 % du PIB, la France n’était pas encore le bonnet d’âne dans ce domaine économique. Certes la notion de PIB est contestable et son calcul par les fonctionnaires du Ministère des finances est très critiquable. Mais comme il faut une référence pour mesurer la longueur des chaussettes cet analyste financier a donc considéré le PIB. Malgré ce que déclare le Ministre des finances il n’y aura pas de croissance économique en France en 2021 et la situation du pays continuera à se dégrader quelle que soit la nature du ou des nouveaux mutants du coronavirus mais aussi en raison d’une remontée des taux d’intérêts et du renchérissement de l’euro.

Voici donc les données qu’indiquait cet analyste que j’ai soigneusement notées :

Dette officielle de l’Etat français : 2650 Md €, dette « coronavirale oblige »

Dette des entreprises liées à l’Etat (EDF, SNCF, RATP, Hôpitaux, etc, hors entreprises privées : 3500 Md €

Hors-bilan (dont en particulier le financement des retraites des personnels employés de l’Etat et des collectivités locales) : 2000-2500 Md €. D’autres analystes prétendent que ces « hors-bilan » seraient beaucoup plus élevés, de l’ordre de 4000 Md € voire plus encore. Je ne dispose d’aucuns éléments de jugement. Total : 8100 – 8650 Md €

Cet analyste n’a pas attaché d’importance à la dette des ménages, 1500 Md € environ qui est équilibrée par l’épargne de ces mêmes ménages, statistiquement parlant, sous forme de dépôts à terme et d’assurances-vie.

Il est donc arrivé à un résultat en pourcentage du PIB de 375 à 400 % selon le montant du PIB qu’il prédisait lui-même ! La France, l’une des premières puissances économiques du monde il y a encore 40 ans, a déjà fait faillite sur le papier. Que va-t-il arriver aux Français demain, dans quelques mois, quelques années ? D’abord le gouvernement français videra les comptes d’épargne des Français puis réduira drastiquement les retraites de tous y compris les maigres retraites versées par la Caisse d’Assurance vieillesse, ce que le gouvernement grec a fait sans se poser de questions morales. Ça ne sera pas suffisant et de loin quels que soient les plans de relance provenant de la Commission européenne. Le plan de relance destiné à la France couvre à peine le montant de la fraude sociale dénoncée par Charles Pratts … Les Français se retrouveront tous en slip et alors le gouvernement n’aura plus d’autre choix que de faire défaut comme l’Argentine l’a fait et la douce France que chantait Charles Trenet deviendra tout simplement un endroit invivable.

La France est dirigée par un apprenti banquier qui déroule le tapis rouge aux investisseurs étrangers en particulier américains ainsi qu’aux donneurs de conseil comme McKinsey comme s’il n’y avait pas assez d’énarques et de polytechniciens pour conseiller le gouvernement français. De plus le gouvernement français, à bout de souffle sur le plan financier, a laissé une société financière comme BlackRock s’occuper à terme du système de retraite nouvelle version par capitalisation à points, une arnaque organisée pour que BlackRock engrange un maximum de profits. Pourquoi le gouvernement français a-t-il fait ce choix ? Parce qu’il ne faut pas vexer BlackRock qui, parmi d’autres investisseurs étrangers est l’un des plus gros détenteurs des capitaux des entreprises du CAC40. On trouve, dans les portefeuilles confiés à la gestion de BlackRock, Safran : 6,34 % du capital, Axa : 5,87 %, Sanofi : 5,6 %, SG : 5,5 %, Valeo, Saint-Gobain, Vinci, Klepierre, Total : 5 % de chacune, Schneider : 4,9 % ainsi que BNP, Accor : 4,8 %,Michelin : 4,75 % ainsi que Technip, Vivendi et enfin Lafarge (maintenant absorbé par Holcim) seulement 3 % ! Toutes capitalisations étrangères confondues, banques, hedge funds, gestionnaires de fonds comme BlackRock, dans le CAC40, la moitié de cet indice est entre des mains étrangères, donc la France n’appartient plus à la France. Et pourquoi donc ? Tout simplement parce qu’un pays dont le déficit de la balance des paiements est déficitaire depuis plus de 40 ans n’a plus de ressources pour investir dans sa propre industrie, et c’est l’une des principales raisons de la désindustrialisation de la France. C’est mon analyse que je ne partage qu’avec moi-même.

Si la situation sociale se dégradait brutalement, pour quelque raison que ce soit, alors la France serait reléguée au niveau d’un pays du tiers-monde. Il restera la Joconde, la Vénus de Milo et l’Origine du Monde à vendre. Je vais faire ici un aveu à mes lecteurs de France : je pense aujourd’hui que je ne retournerai jamais dans mon pays natal … et il y a dans cette décision un coût personnel, je ne reverrai jamais deux de mes enfants et huit de mes petits-enfants avant ma mort, je me suis résigné car je n’ai pas envie de me faire poignarder au premier coin de rue pour quelques euros alors que j’ai peut-être encore quelques années à vivre. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBp-7Kh6fwAhVF1hoKHdJJBbsQ3ywwAHoECAMQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsnXXOBMlqBU&usg=AOvVaw0v275UimBO8ejfoTSo9yAQ

Pour paraphraser Trenet mon cœur ne bat plus pour la France …