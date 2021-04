Brève. Pandémie coronavirale : un complot mondial ?

Le 27 janvier 2021 j’avais laissé sur ce blog un billet concernant les apparitions incessantes de mutants du SARS-CoV-2 et le 27 mars un billet dénonçant la fake-news qu’était cette pandémie coronavirale. Au cours de mes lectures variées je suis tombé sur l’interview de Pierre Jovanovic relative au livre écrit par le journaliste Philippe Aimar intitulé « Enquête sur un virus », interview réalisée par le quotidien France-Soir. Le lien pour cette vidéo se trouve en fin de billet. Le mégalomane Bill Gates, il faut appeler un chat un chat, a organisé le coup monté de cette pseudo-pandémie supposée, de main de maître, avec la complicité de l’OMS, du Forum Économique Mondial et du lobby pharmaceutique occidental quitte a tuer des personnes gênantes, détruire des usines et provoquer des centaines de milliers de morts en interdisant les quelques médicaments capables de maîtriser le coronavirus ou pire encore des médicaments pouvant être utilisés massivement en prophylaxie afin de rapidement mettre un terme à cette épidémie. Quand il s’agit de dizaines voire de centaines de milliards de dollars tous les coups sont permis. Les confinements, les masques obligatoires, les couvre-feu sont de la poudre aux yeux pour terroriser les peuples. Le pire dans cette histoire on ne peut plus glauque est la complicité des dirigeants politiques européens qui ont délibérément laissé mourir des dizaines de milliers de citoyens qu’ils sont pourtant censés protéger. Ces peuples européens (essentiellement) ont été tellement intoxiqués par la propagande organisée par le lobby pharmaceutique via les médias, les décideurs politiques et l’OMS qu’ils sont devenus incapables de réagir à ce complot, car il s’agit bien d’un complot global parfaitement bien organisé depuis plusieurs années. Enfin (!) des journalistes commencent à remuer l’eau moribonde du marigot des affairistes transnationaux qui veulent in fine dominer le monde tout en protégeant le système bancaire qu’ils ont eux-mêmes fragilisé. Le coronavirus est un superbe alibi qui arrange tous ces criminels … Regardez Jovanovic : votre tête reviendra à la bonne place entre vos épaules !

