Dans le mouillage à l’abri des vents du nord, protégés par le massif d’Anaga, des bateaux de croisière attendent un ordre d’appareiller très hypothétique pour embarquer des touristes tout aussi hypothétiques. Ces hôtels flottants finiront-ils dans quelques mois au Bangladesh pour y être découpés en morceaux ? C’est peut-être la fin d’une époque qui vit l’abondance et la croissance à deux chiffres de l’économie avec une multitude de ces embarcations et encore plus d’avions qui favorisaient le tourisme de masse. Ici à Tenerife il n’y plus de touristes, l’activité est à l’arrêt et la morosité anesthésie insidieusement la population qui ne songe plus à se rebeller contre les mesures stupides du pouvoir politique. Le coronavirus n’est qu’un prétexte pour asservir les peuples : plus de voyages inutiles, plus de tourisme, plus de billets d’avions à 2 balles, plus de croisières « de rêve », tous ces passe-temps seront réservés aux seuls privilégiés …

Ces plages de sable noir ne seront plus fréquentées que par les habitants de l’île …