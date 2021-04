Brève. Histoire de vaccins

Quand il y a des centaines de milliards de dollars en jeu dans une activité commerciale quelconque inévitablement il y a de la corruption, de la très grosse corruption à tous les étages. Il ne faudra pas tenter de me faire croire que les firmes pharmaceutiques qui commercialisent un vaccin à base d’ARN messager ne savaient pas que le SARS-CoV-2 était sujet à des mutations. La séquence utilisée étant celle publiée au début de l’année 2020 par la Chine. Inutile de se poser plus de questions si l’un ou l’autre des vaccins administrés aujourd’hui n’est que peu efficace ou ne procure pas une immunité suffisante pour qu’un sujet vacciné ne soit pas contagieux s’il est en contact avec une nouvelle souche mutée sur la protéine Spike-1. Les gouvernements semblent découvrir, stupéfaits, que la science biologique représente pour eux un mystère insondable. C’est pourtant facile à comprendre : l’anticorps fabriqué par la personne vaccinée après traduction de l’ARN messager injecté est spécifique, très spécifique, d’une configuration spatiale particulière de cette protéine Spike-1. Chez les virus mutants des amino-acides ont changé et la conformation a pu également changer. La vaccination est alors un coup d’épée dans l’eau très coûteux.

Les dirigeants politiques européens, pieds et poings liés par le lobby pharmaceutique, n’ont plus d’autres alternatives que de vacciner massivement toute la population puisqu’ils nient toujours l’existence de traitements préventifs et curatifs en phase précoce de la maladie. Ce sont les exigences qui ne seront jamais rendues publiques du lobby pharmaceutique. Il faut que le virus continue a tuer (surtout des vieux) pour que les firmes pharmaceutiques engrangent le maximum de dollars. La situation est donc figée. Ces politiciens, y compris en Suisse, pays pourtant réputé pour son calme et son civisme, ont tellement malmené leurs peuples que la situation sociale est devenue progressivement insupportable. Ces politiciens s’en moquent et ils n’avoueront jamais qu’ils ont été achetés par les grandes firmes pharmaceutiques. Et tant pis pour les populations si ces vaccins provoquent des thromboses, des chocs anaphylactiques et d’autres désagréments mineurs, tant pis si ces vaccins n’immunisent pas totalement les sujets vaccinés, tant pis (ou plutôt tant mieux) si le virus circule toujours, les politiciens toucheront encore plus de bonus puisque la santé a été totalement financiarisée car les malades sont considérés comme du bétail, comme des objets du marché financier.

À l’illustration ci-dessus il manque une légende. Cette photo composite a été réalisée à la fin du mois de mars 2021 au cours d’une visioconférence entre Putine, Merkel et Macron. Ces deux derniers chefs d’Etat européens se sont demandé s’ils n’allaient pas faire appel au vaccin russe Sputnik V. J’imagine une légende du genre : « combien on va demander de pognon à Valdimir ? ». Oui, j’ai l’esprit mal tourné mais cette sombre histoire de vaccins sent vraiment très mauvais …