Brève. La Belgique n’est plus une démocratie

Suivant un dépôt de plainte d’un collectif de citoyens belges le Tribunal de première instance de Bruxelles avait rendu son jugement. Il était considéré dans ce jugement que les mesures restrictives prises par le gouvernement belge pour lutter contre la pandémie coronavirale étaient illégales. Dans tout Etat de droit se prétendant être une démocratie la justice doit être indépendante du pouvoir. C’est encore le cas en Espagne et en Italie mais pour combien de temps ? La Belgique vient de franchir la ligne rouge. Le Ministre belge de la justice a déclaré à la télévision hier mercredi 31 mars que le gouvernement ne lèverait pas les mesures et le Ministre de la santé a déclaré de son côté qu’il était « impressionné » par la décision du tribunal.

Comme en France qui n’est plus depuis non plus une démocratie le Ministre belge de la santé a déclaré, droit dans ses bottes qu’il allait mettre en place une « Loi Pandémie » pour couper court à toute discussion. Dans le même temps le gouvernement belge a fait appel de la décision du tribunal.

Le royaume de Belgique n’est plus une démocratie. D’autres pays vont suivre suivant les recommandations du World Economic Forum présidé par Klaus Schwab qui préconisent la mise en place de régimes autoritaires en Europe pour combattre le réchauffement du climat et maintenant depuis une année le coronavirus. Le cœur fondateur de l’Europe est en train de pourrir par la tête. Alors que tous ces pays qui prétendent être (encore) des démocraties ne cessent de critiquer le régime russe de Vladimir Poutine en mettant en avant la grotesque histoire Navalny ils devraient d’abord reconnaître qu’ils basculent les uns après les autres dans le totalitarisme quand la justice n’est plus indépendante du pouvoir exécutif. Je rappelle à mes lecteurs de France que ce pays a déjà basculé depuis 2017 lorsque le pouvoir en place aujourd’hui a pris le contrôle de la justice avec l’affaire Fillon. Une vraie démocratie n’a pas besoin d’un ministre de la justice, celle-ci doit faire son travail en toute indépendance, encore faut-il que le pouvoir exécutif lui en donne les moyens, ce qui n’est plus le cas de la France depuis de nombreuses années. Je doute que toutes les plaintes déposées auprès des tribunaux français au sujet de l’épidémie coronavirale trouvent un aboutissement.

En Finlande, alors que le gouvernement envisageait des mesures très restrictives pour contrôler l’épidémie de SARS-CoV-2 le Comité des Affaires Constitutionnelles, organe indépendant du pouvoir exécutif, a prévenu le gouvernement et le parlement que ces mesures étaient contraires à la constitution. Ce qui est tout à fait étonnant est le fait que les citoyens ne réagissent pas quand les gouvernements piétinent la constitution et, comme en France, gouvernent par décret. C’est inimaginable.

L’autre vrai pilier de la démocratie est l’information, qu’il s’agisse des quotidiens papier ou des sites, aujourd’hui, disponibles sur internet. Le Japon est une démocratie un peu autoritaire, très administrative, mais la constitution y est respectée scrupuleusement. La presse papier est l’une des plus foisonnantes du monde. Pour donner un aperçu de cette presse papier japonaise le Yomiuri Shimbun tire à 10 millions d’exemplaires chaque jour, l’Asahi Shimbun 8 millions, le Mainichi Shimbun à 4 millions et le Nikkei Shimbun à 3 millions d’exemplaires. Certes ces quotidiens appartiennent des grands groupes financiers mais ils délivrent des informations aussi impartiales que possible. Et, cerise sur le gâteau, ils respectent les décisions gouvernementales tout en les commentant largement afin d’alimenter le débat démocratique. En Europe occidentale la presse est entre les mains de groupes industriels et financiers qui sont main dans la main avec le pouvoir. La France est vraiment caricaturale dans le genre : tous les canaux d’information, papier ou télévisuel, sont contrôlés par des financiers qui contrôlent également le pouvoir. Comment voulez-vous que dans ces conditions – justice et information contrôlées par le pouvoir – un pays prétende être encore une démocratie ?

L’Europe des Six des années 1960 a disparu, remplacée par une technocratie tentaculaire corrompue qui a mis la main avec délectation sur 21 pays supplémentaires et les quelques démocraties qui restaient encore disparaissent les unes après les autres. Triste bilan …