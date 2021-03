Nouvelles des Îles Canaries. Les profits pervers réalisés sur le dos des mesures anti-SARS-CoV-2

Ici à Santa Cruz de Tenerife les restaurants ont été autorisés à ouvrir à nouveau leurs tables intérieures à leur clientèle mais tout en respectant la fameuse distanciation sociale. La baisse de fréquentation de certains restaurants dont la solide clientèle est constituée d’habitués doit donc faire face à peu près au même volume de clients que « avant covid » mais compte tenu de cette stupide règle gouvernementale de distanciation sociale le propriétaire du restaurant où travaille comme chef de cuisine le seul ami français que je vois régulièrement, mais brièvement, ici a donc décidé d’employer les deux aides-cuisiniers (expérimentés) à mi-temps. Il en a le droit, c’est conforme aux dispositions gouvernementales puisqu’en théorie la distanciation sociale a pour conséquence un moindre remplissage des tables.

Dans le cas présent ce n’est pas le cas car ces clients « habitués » ont trouvé une parade toute simple : il viennent déjeuner plus tôt pour le repas de midi (ici ce repas est plutôt servi à 15 heures) et le soir ils viennent nettement plus tôt aussi en raison du semblant de couvre-feu en vigueur à 22 heures. Bref, le volume de repas servis est le même qu’avant covid, sauf qu’il n’y a plus que deux personnes en cuisine au lieu de trois. La moitié du salaire de ces employés à mi-temps techniquement pour des raisons sanitaires est payée par le gouvernement !

Vous avez compris l’astuce : le propriétaire du restaurant réalise maintenant le même chiffre qu’avant la crise sanitaire mais il fait payer par le gouvernement un salaire plein net sans payer de charges sociales soit une économie de 2000 euros par mois. Mais comme le gouvernement canarien n’a plus un centime puisqu’il n’y a plus de touristes il demande à Madrid de l’aide. Alors le gouvernement central emprunte sur les marchés financiers pour financer ce genre d’absurdité économique.

C’est pour quand la fin de cette hystérie ?

Information pour mes fidèles lecteurs. Je vais ce mercredi 10 mars me changer les idées auprès d’une de mes nièces et de ses enfants près d’Alicante. Je ne suis pas certain d’assurer ma mission de blogueur. Ne désespérez pas, je serai de retour le 20 mars pour de nouveaux billets contrariens et toujours décoiffants.