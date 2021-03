Gestion de l’épidémie de SARS-CoV-2 en France. Micro-trottoir fictif à Paris.

Rue Mouffetard.

Madame comprenez-vous pourquoi les Chinois, les Coréens et les Japonais ont eu aussi peu de morts à cause du virus ?

Ah ! Mais c’est parce qu’ils ont les yeux bridés, la peau jaune et qu’ils ne parlent pas la même langue que nous.

Boulevard des Capucines.

Monsieur, pensez-vous que la Biélorussie a bien géré la crise sanitaire ?

J’ai entendu dire qu’ils ne portaient pas de masques, mais en Russie c’est différent, d’ailleurs avec Poutine vous comprenez …

Place d’Italie.

Mademoiselle pensez-vous que le gouvernement a bien géré l’épidémie du nouveau virus ?

Je pense que oui, je suis fonctionnaire, j’aime mon métier et j’ai vraiment apprécié de pouvoir travailler chez moi tranquillement plutôt que de prendre le métro tous les jours.

Boulevard Richard-Lenoir

Monsieur, que pensez-vous de la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement ?

Ils me font vraiment chier ces cons, avec tous mes copains on avait l’habitude de jouer à la pétanque, là, au dessus du canal, eh ben non, on n’a plus le droit. Ils se prennent pour qui ces cons ? La police est venue nous faire chier une fois et on n’a pas joué à la pétanque depuis des mois, des vrais cons, je vous dis !

Rue Bonaparte

Jeune homme, que pensez-vous, etc ?

Moi, je suis étudiant à Assas, et moi, Monsieur, j’avais l’habitude d’aller faire la plonge dans ce restaurant, là, devant vous, tous les soirs pour 40 euros au black, et maintenant il est fermé. Je n’ai plus une thune, la fac est plus ou moins fermée, en tous les cas les profs ne viennent plus, ils ont trop peur d’être contaminés. C’est quoi ces conneries ? Ils veulent nous tuer ou quoi ? Si ça continue ce sera comme en 68 !

Rue de Vaugirard

Et vous Madame que pensez-vous de l’action gouvernementale, etc… ?

Qui êtes-vous ? Si vous êtes de la « télé » je ne répondrai pas, ce sont tous des menteurs, et encore je suis polie. Laissez-moi tranquille.

Rue de La Boétie

Madame, pouvez-vous m’accorder un instant, je fais un reportage pour ma propre chaine YouTube. Que pensez-vous de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement français ?

Je suis Suédoise Monsieur et comme je suis diplomate je vous répondrai franchement parce que j’estime que c’est mon devoir. En France on dit aux femmes de se voiler dans les rues, est-ce pour se protéger du virus ? Dans mon pays l’épidémie on ne connaît pas, on n’a jamais connu et tout s’est bien passé, pourquoi pas ici en France ? Je ne comprends rien !

Place Saint-Sulpice

Monsieur, à votre âge vous ne pensez pas qu’il est imprudent de ne pas porter de masque pour déguster votre verre de vin blanc avec tous ces coronavirus qui flottent dans l’air ? Vous constatez, je me protège c’est la loi.

(Je m’étais assis à sa table à la terrasse du café de la mairie et je venais de commander une bière)

Cher Monsieur, je suis un vieux retraité de l’administration belge et je viens ici à Paris pour voir mon fils et mes petits-enfants. J’ai vécu toute ma vie au Congo et vous ne pouvez pas vous imaginer de combien de maladies j’ai souffert durant ces 40 ans dans la forêt tropicale en tentant de civiliser ces peuples qui ne voulaient rien savoir de ce qui se passait en dehors de leur vie traditionnelle. Je ne porte pas de masque parce que je n’en ai jamais porté au Congo, ça n’aurait servi à rien du tout ! Prenez par exemple la malaria, cette maladie tue toujours des millions de personnes dans le monde et au Congo c’est catastrophique, j’ai encore des amis là-bas et ils me le disent. J’ai 79 ans, Monsieur, et je me porte très bien, mon pays, comme le votre, a très mal géré ce virus car les politiciens étaient affolés, mais pour un vieux colonial comme moi c’est une plaisanterie.

J’étais parfaitement d’accord avec lui mais je ne lui en dit rien, j’avais fait mon travail et je retournais avec mes enregistrements au studio …